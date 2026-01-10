Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜豪门青训「博」到尽 科木「主胜」稳阵

波盘王
足智彩球赛编号：FB1957
科木 VS 博洛尼亚
推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

意甲奇兵科木杀上联赛第6，尤其主场更录得5胜3和不败佳绩，证明其以欧洲顶级豪门青训兵为骨干的组军策略非常成功。该队中场核心麦斯莫比朗尼策划能力激活全队。今晚意甲主场迎战6场不胜的博洛尼亚，主场让半球/一球「主胜」够稳。

科木近3场联赛全胜且一球未失，防守滴水不漏，至今仅失12球为联赛最佳。球队的成功，中场引擎麦斯莫比朗尼功不可没。这位22岁阿根廷中场今季15次正选，交出2入球和3助攻，传球成功率高达91.3%，并录得160次夺回球权，在攻守两端都扮演关键角色，其阅读球赛能力及长传转移视野，尽显豪门青训功底。科木的成功并非偶然，球会从皇家马德里引入的天才尼高柏斯；同样来自皇马的查高普拉蒙及来自巴塞隆拿的左后卫阿历斯华耶亦迅速站稳阵脚，成功证明了球会以及教练法比加斯以高质素年轻球员为核心的建军方针，正引领球队走向成功之路。

作客的博洛尼亚正陷低潮，在联赛已连续6场不胜，排名滑落至第8，今季18场已失19球，防守弱点相当明显，难以全身而退。马高

