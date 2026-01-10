英足杯｜鲤鱼翻身祖连顿连场士哥 纽卡素必折「茅」

足智彩球赛编号：FB1923

纽卡素 VS 般尼茅夫

Now651台今晚11:00直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

纽卡素近期状态大勇，而且主场威力更劲，各赛连续12场保持不败。巴西中场祖连顿的及时回勇，更为球队注入新动力，近3仗入2球，表现脱胎换骨，令喜鹊进攻更锐利。今仗面对防线不稳，兼有主力射手出走的般尼茅夫，纽卡素在主场稳操胜券，让球主客和让一球的「主胜」值捧。

纽卡素近期的强势，尤其在主场圣占士公园，更气势如虹。球队近3仗共轰入9球。数据显示，喜鹊在英超场均射门命中率达4.7次，排在联赛第6位，反映其制造机会及把握能力俱佳。在主场出战，球队更见积极，近仗面对水晶宫及车路士等对手，均能取得入球，当中更不乏大手交易。例如上仗主场以4:3反胜列斯联，全队表现出顽强斗志，在落后下仍连环破网，尽显主场威力。对比之下，般尼茅夫近8场作客不胜，当中4场败仗。此消彼长下，纽卡素今仗在主场要取得入球，应无悬念。

巴西国脚中场祖连顿近期状态明显回升，再次成为纽卡素中场的发动机。这位29岁中场在近3场比赛中攻入2球，演出令人眼前一亮，或由于在12月上阵时间少，其体能优势在1月份的频密赛程下，成及球队稍见疲惫的新动力，其今季在英超所攻入2球正正是近3仗所得。近仗对般尼及列斯联，其勇态正好弥补了球队早前因伤兵问题而造成的创造力不足，其在中场的拦截及组织，将是今仗纽卡素能否大胜的关键。

般尼茅夫今季防守表现一直为人诟病，在英超场均失1.9球，排在联赛尾4，防线错漏百出。更令球队雪上加霜的是，首席射手安东尼施美安已落实转投曼城，这位今季已为球队攻入10球的加纳国脚离队，对球队的攻击力造成沉重打击。此消彼长下，般尼茅夫今仗作客圣占士公园，要抵挡纽卡素的狂攻，恐怕是不可能的任务。马高