西甲｜拖慢节奏无底线 基达菲「1」决胜负

足智彩球赛编号：FB1906

基达菲 VS 皇家苏斯达

Now632台周六凌晨4:00直播

推介：总入球「1」

踢法消极的基达菲拦截一向狠辣，令球赛节奏因球证哨声此起彼落而不停中断，攻势必少。该队有左后卫迪亚高列高力拒来袭下，势于今晚西甲主场与攻力成疑的皇家苏斯达一球分胜负，总入球「1」十分稳阵，可作全日重心。

赛前排西甲第10的主队基达菲，一向以专注防守见称，联赛主场共入6球失7球，两项数据均排联赛第2低，可见地头守强攻弱。数据上，基达菲预期失球值19.1是西甲最低，加上共被判46张黄牌及场均14.8次犯规，分别属联赛第2及第4多，球赛因经常被球证吹罚而停顿，过程沉闷令本来可容纳17,000观众的阿方索佩雷斯球场，场均却只有8,331位观众入座，是西甲最少。

基达菲的左后卫迪亚高列高场均1.6次成功抢断属全队第2多，防守稳健，有力克制皇家苏斯达的右翼久保建英，加上皇苏近5场只入5球，火力平平难以强攻。预料今场两军大部分时间屯兵后防，静侯一剑封喉的时机，总入球「1」稳开。加利李尔