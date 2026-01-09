非国杯｜马里硬净难缠 不败当食生「塞」

足智彩球赛编号：FB1841

马里 VS 塞内加尔

Now638台周六凌晨0:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

马里韧力极强，加上防守专注，勇悍路数兼备，绝不轻言被击败。该队防线有身材高大的中坚艾度拉耶迪亚比镇守中路下，有力于今晚非洲国家杯8强与头重脚轻的塞内加尔周旋到底，让球受让半球/一球的「主胜」开出机会不低，一于直取。

以A组次名身分出线的马里，整届赛事一直表现硬净，分组赛即使面对精锐尽出的主办国摩洛哥亦能各一言和，而上轮16强则在26分钟便少打一人下，法定时间补时6分钟追和突尼西亚1:1，最终更以互射12码淘汰对手，足证难以被击败。

数据上，马里场均成功截断对手传球12.3次及22.8次成功拦截，两项数据均属非国杯24队最多，同时场均成功前场逼抢5.3次则排第3，反映出无论防守的路数、侵略性及积极性都几乎冠绝各队，正好解释马里为何整届赛事4战全和亦可杀入8强。

防线基石身高优势明显

而马里今场要继续展示不屈精神，中坚艾度拉耶迪亚比必成关键先生。这位25岁的中坚本已有1.95米的身高优势，加上今届赛事场均3.92次成功空中争夺，争赢率高达94.4%，可见其空中威力。而这位效力瑞士超草蜢的中坚不但防守称职，场均亦能交出3.9次成功长传，策动反击颇有一手。表现如此全面，迪亚比势可再领马里继续坚壁清野之余，甚至有力助球队伺机偷袭。

塞军前线雷声大雨点小

至于塞内加尔虽然16强以3:1轻取苏丹，中前场亦有沙迪奥文尼等球星领军，不过并非每位射手都有十足表现，如拜仁慕尼黑中锋尼古拉斯积逊就只在分组赛对弱旅博茨瓦纳入过波，爱华顿的翼锋伊利文尼戴耶则入球助攻欠奉。再者，塞军场均18.8次犯规是赛事24队中第2多，后防或会再在危险地带输罚球，颇有隐忧。预料客队未必让得起半球/一球，取让球「主胜」更合理。加利李尔