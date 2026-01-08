Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西超杯｜皇马拥洛迪高 何愁「大」事不成

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-08
发布时间：07:00 2026-01-08

足智彩球赛编号：FB1882
马德里体育会 VS 皇家马德里
香港时间周五凌晨3:00开赛
推介：入球大细 [2.5/3] 大

西班牙超级杯准决赛再次上演同城打吡，皇家马德里与马德里体育会的进攻火力皆强劲，银河舰队即使首席射手基利安麦巴比因伤缺阵，上场联赛仍狂扫5粒，巴西翼锋洛迪高高斯持续表现出色，支撑起球队的进攻。惟双方防守皆不稳，今仗有望继联赛首循环的5:2入球大战后，再次大手交易，入球大细2.5/3球「大」盘值博。

直落4连胜的皇家马德里近况正盛，周末主场5:1大胜贝迪斯，证明球队火力未因麦巴比缺阵而减弱。皇马今季在西甲的进攻效率惊人，共攻入36球，场均制造7.2次中目标射门，创造了71次绝佳机会，火力绝对属联赛顶尖水平。在上仗对贝迪斯的比赛中，顶替麦巴比的青训小将干沙路加西亚上演完美帽子戏法，左右脚及头锤各入一球，成为21世纪以来西甲最年轻的完美戴帽球员，显示了皇马的进攻多元化，并非单靠个别球星。

尽管进攻表现亮眼，但皇马的防守并非无懈可击，联赛19战失16球，虽然场均失球不足一球，但其21.6的预期失球值在联赛中只排第15位，说明防线给予对手的起脚机会并不少，防守表现存在一定的潜在问题。

在麦巴比养伤，另一球星云尼斯奥斯祖利亚近期又哑火，巴西国脚洛迪高担起皇家马德里进攻大旗，其表现已成为球队能否取胜的关键。这位24岁的翼锋今季在西甲虽然只有1个入球，但交出3次助攻，在联赛中已创造了15次入球机会，平均每90分钟有3.3次射门，显示其极具侵略性。上仗5:1大胜贝迪斯一役，其表现活跃，纵没有入球，但全场共有2次射门，成功盘扭多次，其活跃的跑动和突破为队友制造了大量空间。他与云尼斯奥斯和后上支援祖迪比宁咸构成进攻铁三角，在今场打吡中，将是马体会防线的心腹大患。

马德里体育会近况同样保持不俗，在各赛近5战录4胜1和，状态稳定，今季联赛场均攻入1.8球，创造了60次绝佳机会。阵中如艾华利斯、基沙文及苏洛夫等均具备独力改变战局的能力。9月联赛首循环一役，马体会便以5:2大破皇马。宿敌今番再度交手，马体会有足够的攻击力与皇马重演大手交易场面。马高

