意甲｜队长一「马」当先 再追国米「客胜」

帕尔马 VS 国际米兰

Now 627台周四凌晨3:30直播

推介：波胆0:2 / 0:3

赛前高踞意甲榜首国际米兰，进攻如行云流水，防守亦鲜有犯错，气势无与伦比。该队队长兼射手拿达路马天尼斯脚风极顺，连场取得关键入球，今晚意甲可望领军作客征服帕尔马，推介让球客让一球/球半的「客胜」之余，可向波胆0:2或0:3埋手。

客军国际米兰今季意甲战绩彪炳，联赛17战录13胜4负的佳绩，稳坐联赛一哥位置，球队进攻力强，场均攻入2.2球远远抛离次席AC米兰的1.6球。纵使季初由新帅捷禾接手，表现偶有失准，近期却越打越顺，近5场联赛全胜中，入12球而仅失2球，掌控进攻节奏下，令对手几无还手之力下赢波。

进攻核心拿达路马天尼斯在意甲射手榜以10球领先，并录4次助攻，展现其球星级水平。除直接攻门外，这名队长共创造11次绝佳机会，充分证明了他作为顶级前锋的实力与效率，是国米当之无愧的领袖。近况上，马天尼斯对上3仗皆取得入球，兼共交两次助攻，如此佳态，帕尔马后防对他难成阻力。

而排第14的主队帕尔马，近6战取得2胜1和3负，虽然偶有亮点，惟整体实力与国际米兰存在明显差距。其主场战绩亦未见突出，至今仅取得两胜，难成气候。马高