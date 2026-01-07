英超｜全民扫荡力拒来犯 新特兰「细」在必行

足智彩球赛编号：FB1865

宾福特 VS 新特兰

Now 627台周四凌晨3:30直播

推介：入球大细 [2.5] 细

尽管新特兰受非洲国家杯影响，多名主力离队，依然保持坚韧防守，不败率高企。年轻前锋波贝比把握机会乘势上位，连续几场正选并有出色发挥，上仗对热刺时更射入关键一球为球队扳平。黑猫稳固的防线，遇上宾福特非擅长主攻的风格，预计今仗英超对碰入球数不多，推介全场入球大细2.5球「细」。

可能是近年最强的升班马新特兰今季表现出色，20轮联赛过后累积30分排英超第8，尤其是非洲国家杯开赛后，尽管球队因主力被其所属国家队征召，攻击力有所削弱，但其防守却依然稳健。新特兰近两仗赛事展现出极强抗压力，成功力拒两支强队来犯，主场0:0逼和强势上半场仅有两次射正的曼城。随后作客热刺，新特兰同样表现出色，以1:1逼和对手，充分证明了球队防守的组织和韧性，即使面对强敌也能坚守阵地，不易失球和落败。

攻力仍然是球队近期需面对一大问题，然而，荷兰前锋波贝比是新特兰近期表现的一大亮点。这位23岁的荷兰射手于去夏从阿积士加盟，至今15场联赛中入3球。尤其最近5战，这名勤于跑动的前锋成功抢得正选位置，并以出色表现回报了教练的信任。在对热刺一役，波贝比成为了球队英雄，80分钟于禁区边缘接应队友传球起左脚劲射入网，展现了其出色的身体素质和射门力量，为球队赢得了宝贵的一分。新特兰进攻藉这名近期状态正佳的年轻射手冒起，可望今仗至少保持不败。

宾福特防守先决

主队宾福特本身并非一支擅长强攻的球队，尽管主场有着不俗战绩，近6个次作东取得4胜2和，但球队战术风格更偏向于攻守平衡，甚至在控球率上，大部分赛事中处于较低水平，全季平均控球率仅为40.1%。宾福特惯用低位防守，封锁中路，迫使对手从边路进攻。而面对防守稳固的新特兰，即使拥有主场优势，宾福特也难以强行破门。马高