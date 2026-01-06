Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非国杯｜虎父无犬子 阿尔及利亚可零封晋级

波盘王
更新时间：08:00 2026-01-06 HKT
发布时间：08:00 2026-01-06 HKT

足智彩球赛编号：FB1704
阿尔及利亚 VS 刚果民主共和国
Now 639台周三凌晨0:00直播
推介：波胆推介1:0 & 2:0

非洲国家杯16强赛，分组赛3战全胜首名出线的阿尔及利亚，入8球仅失1球攻守兼备，防守尤其稳固。门将卢卡施丹是前法国球王施丹之子，尽得父亲真传，今届两次正选上阵均力保不失，表现极为出色。沙漠之狐有其保护大门，面对刚果民主共和国时可望再次零封下赢波晋级，波胆推介1:0和2:0。

阿尔及利亚在今届非洲国家杯分组赛展示出雄厚实力，3战全胜，入8球仅失1球，攻守数据均为赛事最佳之一。连同分组赛在内，更已在常规时间内保持19场不败，质态皆锐不可当。沙漠之狐在最稳固的还是防守，3场分组赛仅失1球，是失球最少的球队之一。门将卢卡施丹在对苏丹和布基纳法索的比赛中正选把关一球未失，极具统治力。这位27岁门将虽然未如前法国球王的父亲施丹般在球场上叱咤风云，但在门将位置上亦闯出一片天，目前效力西乙球队CF格兰纳达，表现稳定，他带领的防线将是阿尔及利亚争胜的最大保障。

刚果民主共和国的实力亦不容小觑，他们在分组赛取得两胜一和，以7分顺利出线。球队近况甚佳，已保持8场不败，期间仅失2球，防守同样硬朗。他们擅于在稳守中寻找机会，在过去两届淘汰赛皆与对手斗至十二码，韧力十足。不过，球队的整体实力与阿尔及利亚相比始终稍有距离，今仗要爆冷难度极高。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
15小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
14小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
13小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
13小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
11小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
11小时前
01:16
生擒马杜罗︱马杜罗夫妇否认控罪 庭上称「我是正直的人，我仍是委国总统」
即时国际
4小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
10小时前
万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大
万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大
影视圈
19小时前
TVB视后遗珠发现男友出轨全身发抖 强颜欢笑做一事认不自爱 嫌疑人系前小生？
TVB视后遗珠发现男友出轨全身发抖 强颜欢笑做一事认不自爱 嫌疑人系前小生？
影视圈
14小时前