非国杯｜虎父无犬子 阿尔及利亚可零封晋级

足智彩球赛编号：FB1704

阿尔及利亚 VS 刚果民主共和国

Now 639台周三凌晨0:00直播

推介：波胆推介1:0 & 2:0

非洲国家杯16强赛，分组赛3战全胜首名出线的阿尔及利亚，入8球仅失1球攻守兼备，防守尤其稳固。门将卢卡施丹是前法国球王施丹之子，尽得父亲真传，今届两次正选上阵均力保不失，表现极为出色。沙漠之狐有其保护大门，面对刚果民主共和国时可望再次零封下赢波晋级，波胆推介1:0和2:0。

阿尔及利亚在今届非洲国家杯分组赛展示出雄厚实力，3战全胜，入8球仅失1球，攻守数据均为赛事最佳之一。连同分组赛在内，更已在常规时间内保持19场不败，质态皆锐不可当。沙漠之狐在最稳固的还是防守，3场分组赛仅失1球，是失球最少的球队之一。门将卢卡施丹在对苏丹和布基纳法索的比赛中正选把关一球未失，极具统治力。这位27岁门将虽然未如前法国球王的父亲施丹般在球场上叱咤风云，但在门将位置上亦闯出一片天，目前效力西乙球队CF格兰纳达，表现稳定，他带领的防线将是阿尔及利亚争胜的最大保障。

刚果民主共和国的实力亦不容小觑，他们在分组赛取得两胜一和，以7分顺利出线。球队近况甚佳，已保持8场不败，期间仅失2球，防守同样硬朗。他们擅于在稳守中寻找机会，在过去两届淘汰赛皆与对手斗至十二码，韧力十足。不过，球队的整体实力与阿尔及利亚相比始终稍有距离，今仗要爆冷难度极高。马高