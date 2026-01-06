意甲｜耶迪斯潜质尽现 祖云达斯「萨」无赦

足智彩球赛编号：FB1848

萨斯索罗 VS 祖云达斯

自名帅史巴列提入主后，祖云达斯战绩强势反弹，攻守重现顶级劲旅水平，上仗仅和莱切，但若非欠运早已大胜。阵中皇牌球星耶迪斯连场逢人过人，其突破力足以撕破实力有限的萨斯索罗防线。博「老妇人」今场本利归还，推介让球主客和客让一球的「客胜」，波胆可向0:2或1:3埋手。

史巴列提上任后对祖云达斯的改造可谓立竿见影，球队不再是经济实惠的「1:0主义」球队，真正展现出豪门应有的进攻力。以上仗对莱切为例，祖云达斯完全掌控球赛，全场录得惊人的25次射门，其中创造了6次绝佳机会，并两次射中门柱，更有12码不入，反之对手全场仅6射1中，两队却最终打和1:1，显然运气欠佳。诚如老妇人主帅史巴列提所言，球队仍需提升在对方腹地的决定，但连续数场所展现的强大围攻能力，足证已重拾强队气势，面对任何对手都能创造大量入球机会。

祖云达斯年仅20岁的攻击中场耶迪斯已成为球队新宠，这名土耳其新星今季全面爆发，各赛已贡献6个入球和4次助攻。此子今季已创造了39次机会，成功盘扭过人达33次，在禁区内的触球次数更高达94次，极具威胁。上仗对莱切，耶迪斯的个人表演令人留下深刻印象，全场录得10次成功盘扭，几乎凭一己之力撕破对方防线，以其逢人过人的状态，将是萨斯索罗防线的噩梦。

萨斯索罗季中哑火

主队萨斯索罗近期状态持续低迷，在联赛中下游位置徘徊。球队最大的问题在于攻击力疲弱，近3场只入两球，难以对强队防线构成实质威胁，面对组织严密的祖云达斯防线，要取得入球的难度极高。祖云达斯作客要全取三分应无悬念，让球主客和客让一球的「客胜」属合理之选，波胆则可敲0:2或1:3。马高