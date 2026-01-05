非国杯｜超霸鹰爱传中 半场角球必多

足智彩球赛编号：FB1774

尼日利亚 VS 莫桑比克

Now639台周二凌晨3:00直播

推介：半场开出角球让球 [-1.5] 主胜

尼日利亚3战全胜，气势一时无两，加上前线冲击力极强，开赛必马上全军压上。该队有长人中锋保罗安亚祖于前线开山劈石下，势于今晚非洲国家杯16强继续以直接传中球向莫桑比克施压，半场开出角球让球让球半的「主胜」稳开，万勿错过。

以C组首名出线的尼日利亚，阵容除两名副选门将外悉数在欧洲落班，故实力一向属非洲顶级，分组赛全取9分之余，更曾击败另一传统劲旅突尼西亚，球员级数成功兑现。

安亚祖善作传中目标

既然尼日利亚有力向任何对手施压，必乘势利用中锋保罗安亚祖的空中优势，以传中球制造混乱。皆因这位身高2.02米的中锋上场对乌干达攻入一球之余，更制造8次空中争夺并顶赢4次。安亚祖在上场77分钟被换走避免搏残，换言之教练今场大有机会继续以其任正选，尼日利亚传中球必多，再配合今届仅开过9记角球属赛事第3少的莫桑比克，超霸鹰早段角球必多，半场开出角球让球仅让球半，「主胜」十分稳阵。加利李尔