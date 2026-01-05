Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非国杯｜超霸鹰爱传中 半场角球必多

波盘王
更新时间：08:00 2026-01-05 HKT
发布时间：08:00 2026-01-05 HKT

足智彩球赛编号：FB1774
尼日利亚 VS 莫桑比克
Now639台周二凌晨3:00直播
推介：半场开出角球让球 [-1.5] 主胜

尼日利亚3战全胜，气势一时无两，加上前线冲击力极强，开赛必马上全军压上。该队有长人中锋保罗安亚祖于前线开山劈石下，势于今晚非洲国家杯16强继续以直接传中球向莫桑比克施压，半场开出角球让球让球半的「主胜」稳开，万勿错过。

以C组首名出线的尼日利亚，阵容除两名副选门将外悉数在欧洲落班，故实力一向属非洲顶级，分组赛全取9分之余，更曾击败另一传统劲旅突尼西亚，球员级数成功兑现。

安亚祖善作传中目标

既然尼日利亚有力向任何对手施压，必乘势利用中锋保罗安亚祖的空中优势，以传中球制造混乱。皆因这位身高2.02米的中锋上场对乌干达攻入一球之余，更制造8次空中争夺并顶赢4次。安亚祖在上场77分钟被换走避免搏残，换言之教练今场大有机会继续以其任正选，尼日利亚传中球必多，再配合今届仅开过9记角球属赛事第3少的莫桑比克，超霸鹰早段角球必多，半场开出角球让球仅让球半，「主胜」十分稳阵。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
9小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
2小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
14小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
9小时前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
10小时前
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
00:40
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
影视圈
9小时前
01:35
警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞
突发
15小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
20小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
16小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
10小时前