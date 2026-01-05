Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非国杯｜埃及稳操胜券 「宁」封赢波可期

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-05 HKT
发布时间：07:00 2026-01-05 HKT

足智彩球赛编号：FB1690
贝宁 VS 埃及
Now638台周二凌晨0:00直播
推介：波胆2:0 / 3:0

热门之一埃及近期表现出色，防守稳固之余又经验老到，队中王牌射手穆罕默德沙拿养精蓄锐，今仗非洲国家杯16强对贝宁，誓必领军轻取对手。预计埃及可以2:0或3:0取胜，晋级8强。

埃及在今届非洲杯分组赛表现出色，首两轮分别以2:1和1:0击败津巴布韦和南非，提早锁定出线资格。因此他们在最后一轮分组赛对安哥拉时，得以轮换部分主力球员，让主力球员获得宝贵的休息时间。埃及队经验丰富，球员质素超群，是今届赛事唯一一支在分组赛阶段仅失1球的球队，防守表现冠绝群雄。历史上埃及曾七次夺得非洲杯冠军，是赛事最成功的球队，可见其在非洲足坛的地位。

埃及的进攻核心非穆罕默德沙拿莫属，这位效力利物浦的射手今季表现依然抢眼，在英超上阵14场攻入4球，并交出3次助攻。沙拿在国家队同样表现出色，至今已为埃及上阵79次，攻入58球。他的速度、技术和门前触觉，将会是埃及撕破贝宁防线的关键。在今届赛事中，埃及队的3个入球中，沙拿包办了其中两球，重要性不言而喻。

贝宁分组赛仅一胜

贝宁在分组赛仅以1:0击败排名最低的博茨瓦纳，才得以以最佳第3名身份晋级16强，面对进攻火力强大的埃及，防线将备受考验。纵使贝宁曾在2019年非洲杯爆冷击败摩洛哥，但今时不同往日，面对实力更强的埃及，相信难逃一败，推介波胆2:0或3:0。马高

