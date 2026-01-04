西甲｜执迷控传 基罗纳角球必少

足智彩球赛编号：FB1714

马略卡 VS 基罗纳

Now632台周一凌晨1:30直播

推介：开出角球大细 [9.5] 细

基罗纳极度崇尚地面组织，拒绝解围程度近乎执迷，行军必慢。该队有后场定海神针戴利白兰特控制节奏下，势于今晚西甲作客马略卡时继续保持耐性，开出角球大细中位数9.5球的「细」十分稳阵，早买早享受。

排西甲尾3的客军基罗纳，组织一向以慢速地面为主，最大原因是6年前获城市足球集团入股，与曼城属姊妹球会，为方便两间球会球员更替，踢法相近合情合理。近年基罗纳就有巴西翼锋沙维奥转投曼城，而今季则获蓝月借出年轻中坚域陀莱斯。故此，基罗纳固执地跟随曼城的短传风格，纵使联赛场均失1.9球属西甲最多，但解围次数场均25.9次却只属联赛第8，可见球队宁愿犯错，亦不愿放弃从后场组织的风格。

基罗纳有后卫戴利白兰特负责串连，这位前曼联中坚对上两场平均成功传球达81次，同属该仗两队最多，而成绩则胜负各一。基罗纳的传送核心位置竟是名中坚，所以此两仗每场两队合共只有7个角球，后场极慢组织效果明显不过，再配合联赛只获56次角球属西甲第4少的马略卡，今场开出角球大细中位数9.5球的「细」极稳。加利李尔