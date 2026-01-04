意甲｜拿玻里「客胜」稳 兼顾波胆有「素」围

足智彩球赛编号：FB1737

拉素 VS 拿玻里

Now638台今晚7:30直播

推介：让球 [0/-0.5] 客胜

前曼联孖宝中场麦汤米尼及前锋海伦在意甲重获新生，助拿玻里近期表现回勇，近5场联赛录得4胜1负佳绩，并捧走意大利超级杯。适逢今轮作客攻力疲弱的拉素，主队纵在数据上主场不败率高，但今仗亦难有胜算。不妨追捧拿玻里，推介让球客让平手/半球「客胜」，波胆可选0:1或0:2。

拿玻里近期走势凌厉，近6场各项赛事取得4胜1和1负，当中5场联赛更录得4胜1负，包括击败祖云达斯及AC米兰等强敌。值得一提的是，球队在这5场联赛中，有3仗作客录得全胜，分别以1:0挫罗马、2:0胜克雷莫纳及1:0赢莱切，作客表现相当硬净。数据显示，拿玻里今季联赛场均攻入1.5球，而近5仗更攻入8球，火力全开。

先后从曼联来投的麦汤米尼及海伦，在拿玻里皆如获新生。其中苏格兰中场麦汤米尼不只贡献2入球3助攻，场上广泛的覆盖，及强悍的拦截能力，成为中场不可或缺的核心。至于一度被视为水货的丹麦前锋海伦，近5仗攻入3球重拾射门鞋，极善于一对一和门前把握。随着海伦重拾信心，拿玻里的战绩亦稳步上扬，联赛不但力追榜首米兰双雄，上月更在沙特阿拉伯举行的意大利超级杯，先后击败AC米兰和博洛尼亚等劲旅捧走奖杯，信心爆棚，难掩锋芒。

拉素攻力退步

拉素今季联赛主场战绩不俗，8战录得4胜3和1负，不败率高达87.5%。然而球队近期却严重哑火，近5场联赛仅录得1胜3和1负，当中两场主场赛事更颗粒无收，分别与克雷莫纳及博洛尼亚互交白卷。拉素今季联赛主场场均仅攻入1.63球，近5仗更只入3球，攻力暴跌，今仗面对强势的拿玻里，实在难以看好，让球客让平手/半球「客胜」十分稳阵，扒冷亦可选波胆0:1或0:2。马高