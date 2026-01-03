英超｜人才满泻继续无惧轮换 阿仙奴赢得稳

足智彩球赛编号：FB1744

般尼茅夫 VS 阿仙奴

Now621、611台周日凌晨1:30直播

推介：让球主客和 [-1] 客胜

阿仙奴兵源充足，频密赛程占尽优势，主帅阿迪达更可让伤愈球员复出提升状态，球队越赢越轻松。前锋约基利斯自11月伤愈后表现平平，但今仗面对近期防守松散的般尼茅夫，正是重拾射门鞋共领军再次大胜的好时机。兵工厂作客对阵下游球队，实力明显占优，今仗推介让球客让一球的「客胜」，波胆则可选择0:2或0:3。

客军阿仙奴今季投放资源增兵，成效在圣诞新年快车期完全展现。球队近期越战越勇，包括以4:1大胜阿士东维拉，近3仗不败稳坐联赛榜首。主帅阿迪达多次强调轮换的重要性，深厚的板凳让他有本钱在密集赛程中作出调整，确保球员体力，同时维持强大竞争力。例如，加比尔捷西斯状态回升，为前线提供了更多选择；早前因伤缺阵的夏维斯亦已复出，中场大将迪格兰赖斯今仗亦有望回归，进一步增强兵工厂的中场实力。

阿仙奴以6,400万英镑高价从士砵亭签入的前锋约基利斯，自11月初因肌肉受伤缺阵以来，状态一直未如理想，至今仅入5个联赛入球，表现被指笨拙，信心明显受挫。不过，今仗对手般尼茅夫防线漏洞百出，正好是这位瑞典国脚重拾射门信心的绝佳机会。般尼茅夫目前在联赛榜排第15位，19场赛事已失掉35球，平均每场失1.84球，是英超防守最差的球队之一。该队近10场比赛未尝一胜，状态持续低迷。面对如此不堪一击的后防，预料阿仙奴前线将获得大量机会，作为球队首席射手的约基利斯，绝对有望把握机会终结入球荒。

般尼茅夫有前无后

主队般尼茅夫近期成绩差劣，其有前无后的打法是致命伤。他们虽然具备一定攻击力，但防守形同虚设，最近便曾以1:4大败给宾福特。这种大开大合的风格，面对着善于控制比赛节奏、防守稳健的阿仙奴，可谓正中对方下怀。兵工厂是今季英超失球最少的球队，仅失11球。此消彼长下，般尼茅夫今仗在主场恐怕只会败得更难看。马高