法甲｜真才实料坐榜首 朗斯必大展鸿「图」

足智彩球赛编号：FB7951

图鲁兹 VS 朗斯

推介：主客和客胜

朗斯今季在法甲表现光芒四射，16战12胜高踞榜首，挟联赛6连胜的强势，今晚作客第7位的图鲁兹，绝对是赢面较高的一方。尤其客军的攻守数据冠绝联赛，其中从水晶宫来投的前锋奥辛尼艾度亚迪表现更脱胎换骨，至今已攻入7球成为球队首席射手，其稳定的入球能力是朗斯争胜的最大本钱。以客军的强劲势头，今仗宜直取主客和的客胜。

今季朗斯的表现极具说服力，16场联赛豪取37分，比去年同期多出13分，稳坐榜首宝座。联赛仅失13球属防守力最强，进攻亦共入了28球，火力同样有保证。对赛往绩上，朗斯近4次造访图鲁兹更3度奏凯，全面占优。前锋奥辛尼艾度亚迪平均每90分钟能攻入0.75球，上仗对尼斯的赛事中更梅开二度，助球队以2:0取胜，尽显射手本色。这位27岁的法国前锋在13场联赛中已累积7个入球和2次助攻，其门前触觉及把握力，对图鲁兹防线将构成极大威胁。

主队图鲁兹虽然最近状态回勇，在各赛录4场不败，但球队整体实力与榜首的朗斯仍有一段距离。赛前他们仅排联赛第8，积分上已落后朗斯14分之多，可见两者实力上的差距。今仗面对气势如虹的朗斯，恐怕难以招架。马高