意甲｜普利锡脚风顺 A米赢波有「里」

足智彩球赛编号：FB1694

卡利亚里 VS AC米兰

Now 638台周六凌晨3:45直播

推介：波胆0:1 & 0:2

AC米兰近况甚佳，近15场联赛录得10胜5和不败佳绩，正向榜首之位进发。阵中核心基斯甸普利锡表现持续火热，今季联赛已入8球和录得2次助攻，上仗对维罗纳时更达成了个人意甲生涯50个入球的里程，其发挥将是A米取胜的关键。对手卡利亚里攻力疲弱，至今在联赛只入19球，今场势难越雷池半步。A米可望全取三分，推介波胆0:1及0:2。

AC米兰今季表现脱胎换骨，一扫上季颓风，目前于意甲联赛榜位居次席，大有机会问鼎冠军。球队近15场联赛未尝败绩，其中最近6战取得4胜2和，合共攻入9球，火力全开。上仗A米以3:0大胜维罗纳，基斯甸普利锡先开纪录，新援尼干古更梅开二度，打破意甲入球荒，足证球队上下状态甚勇。AC米兰目前只落后榜首的国际米兰一分，为争夺榜首位置，今仗必定精锐尽出，以强攻对手防线。此外，A米作客成绩亦佳，近7场作客比赛未尝一败，今仗面对实力较弱的卡利亚里，稳操胜券。

前锋基斯甸普利锡今季担起AC米兰进攻重责，这位美国球星今季在联赛已经攻入8球，位列球队神射手。除入球外，他亦为队友创造了17次入球机会，并交出2个助攻，尽显全能攻击手的本色，而场均预期入球为0.57，极具威胁。上仗对维罗纳，普利锡为球队首开纪录的同时，更写下个人意甲生涯50个入球的里程碑。普利锡在2025年曾4度于意甲梅开二度，其状态之佳，有目共睹，足以肩负起攻城拔寨的重任。

卡利亚里火力意甲尾2

相比之下，主队卡利亚里今季攻力非常疲弱。17场联赛中只入19球，场均入球仅1球左右。球队的预期入球仅13.5，在20队中排名尾2，攻势缺乏实质威胁。阵中入球最多的球员是波里路和艾斯普薛图，亦只分别攻入3球，卡利亚里要取得入球将会非常困难。马高