非国杯｜零封王「畿」不可失 阿尔及利亚「细」所难免

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-31 HKT
发布时间：08:00 2025-12-31 HKT

足智彩球赛编号：FB1645
赤道畿内亚 VS 阿尔及利亚
Now638台周四凌晨0:00直播
推介：入球大细 [2/2.5] 细 & 波胆 0:1

阿尔及利亚在今届非洲国家杯展示出强劲的实力，分组赛至今两战全胜，防守滴水不漏。其中效力德甲多蒙特的中坚宾斯拜尼表现尤其出色，他统领的后防线极为稳固，预计今仗面对实力较弱的赤道畿内亚，有望保不失。考虑到阿尔及利亚已出线下毋须大胜，入球大细两球/两球半球的「细」以及波胆0:1最合理及值博。

阿尔及利亚的成功源于其出色的防守组织，近7战有5战成功保持清白之身，可见其防线的稳定性。在今届非洲杯赛事中，他们更是唯一一支尚未失球的球队，这足以证明其防守体系的严密。球队防线的核心人物，正是现年30岁的中坚宾斯拜尼。这位身高1.87米的守将不仅身体对抗能力强，其位置感和拦截时机的判断亦相当出色。这名经验丰富的大将为国家队上阵超过60次，在他的带领下，防线默契十足，甚少给予对手机会。

赤道畿内亚的实力明显较弱，在分组赛中两战皆北，已经确定无缘出线。由于阿尔及利亚已经锁定小组首名出线资格，今仗对他们而言并无必须大胜的压力，反而可能为了保留体力应付淘汰赛而有所留力。因此，一场小胜对阿尔及利亚来说已经足够，入球细盘及波胆0:1均属合理之选。马高

