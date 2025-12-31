Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜巴西孖宝着火 希拉尔赢两粒小儿「科」

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-31 HKT
发布时间：07:00 2025-12-31 HKT

足智彩球赛编号：FB1654
艾科鲁特 VS 希拉尔
香港时间周四凌晨1:30开赛
推介：让球主客和 [-2] 和

希拉尔今夜作客对艾科鲁特，有近期状态着火的巴西孖宝马尔甘和马高斯里安纳度撑起进攻，加上本身15连胜的佳绩和场均2.7球的惊人火力，今仗胜望压一。主队艾科鲁特近期5场联赛不胜，场均失球高达2.4球。作客的希拉尔实力明显占优，净胜两球机会不低，不妨考虑让球主客和的让两球「和」，有逾4倍分头相当值博。

希拉尔近况可谓一时无两，各赛豪取15连胜气势如虹。沙特职方面，希拉尔以10战8胜2和的成绩，位列次席直逼榜首的艾纳斯，而近5场联赛全胜，当中包括作客5:0大胜伊蒂法克，以及主场3：2力克艾卡利及。值得留意的是，希拉尔上场亚冠作客以1:0小胜沙迦，即使频密赛程仍能保持稳定发挥。数据上，希拉尔联赛场均入球高达2.7球，火力相当惊人，作客成绩同样出色，近4场作客联赛取得3胜1和，当中3场胜仗都能攻入2球或以上，可见球队的作客火力亦有保证。

希拉尔的巴西孖宝马尔甘及马高斯里安纳度，是球队近期取得佳绩的功臣。翼锋马尔甘联赛已经交出4个入球和4次助攻，是球队的进攻核心，曾效力巴塞隆拿的他，除了拥有出色的个人突破能力外，传送亦相当致命，今季已创造9次黄金机会。上场联赛对卡赫利时，马尔甘独力射入一球再添一个助攻，协助球队以3:2赢波。至于另一位年轻射手马高斯里安纳度，今季各赛上阵16场入11球，效率惊人。这对巴西孖宝今仗势将继续为艾科鲁特的后防带来极大威胁。

艾科鲁特防线告急

主队艾科鲁特近况极颓，近5场联赛全败，当中4场更失2球或以上，防线错漏百出。在10场联赛中，艾科鲁特共失了19球，场均失球达1.9球，是联赛中失球第5多的球队。艾科鲁特今仗虽然有主场之利，但面对着火力全开的希拉尔，相信亦难以全身而退。从两队场均入球和失球看，希拉尔以两球净胜机会不俗。马高

