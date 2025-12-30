英超 | 阿仙奴板凳占优 空中霸王侯命突「维」

阿仙奴兵力雄厚，轮流有球员挺身而出，频密赛期下更见优势。球队防线有空中霸王加比尔马加希斯强势复出，势于今晚英超前列大战中，在主场痛击主力缺阵的阿士东维拉，让球开出主队让一球/球半亦不嫌多，「主胜」可放心捧。

阿仙奴板凳深度足 赛程越密越有优势

排英超榜首的主队阿仙奴，对上5场各赛录4胜1和，就算联赛杯8强于法定时间赛和水晶宫，最终仍凭互射12码8:7顺利晋级完成任务，士气正盛。阿仙奴最强的地方是板凳极深，每场赢波的英雄皆不同，上周六联赛有沉寂多时的马田奥迪加特攻入今季开斋入球，领军2:1力克白礼顿；而月中2:1险胜狼队一役，则有养伤大半年的加比尔捷西斯于补时4分钟力压对手摆乌龙奠胜，可见兵工厂全队充满顶级球员，几乎任何一位正选或后备球员，都有能力成为关键先生，快车期完全毋惧轮换。

加比尔马 - 阿仙奴死球战术重心



此外，阿仙奴今场大战前迎来好消息，养伤个多月的中坚加比尔马加希斯终于可以候命。这位巴西中坚的抢点能力，一向是兵工厂的死球战术重心，上场击败白礼顿一役后备上阵短短19分钟，已在一次角球攻势中成功争取头槌攻门，可见其制空力在伤愈后仍有保证；配合联赛共创造9次黄金机会属英超第3多的死球专家迪格兰赖斯，令球队增添多一份入球瓣数。



排第3的阿士东维拉虽然各赛11连胜令人刮目相看，但上场作客2:1反胜车路士一役已见隐忧，上半场竟录尴尬的零射门，虽然凭奥尼屈坚斯后备入替连下两城反胜，但今场有主力右后卫马迪卡殊，以及中场保巴卡卡马拉停赛，倘再陷下风局面，领队艾玛利未必再有足够棋子扭转乾坤。让球开出主队让一球/球半更添信心，一于直取「主胜」。

加利李尔推介

让球 [-1/-1.5] 主胜

Now621、611台

周三凌晨4:15直播