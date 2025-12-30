Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 无般费反而掂 曼联「狼」吞虎咽

波盘王
更新时间：17:56 2025-12-30 HKT
发布时间：17:56 2025-12-30 HKT

曼联在队长般奴费南迪斯缺阵的情况下，反而进攻节奏明快，加上奇兵柏德列多古转打右翼令人惊喜，几乎打破所有常规定律。红魔今晚英超主场迎战毫无生机的狼队必再全取3分，半全场「主主」分头合理，可作全日重心。


本轮前排第6的主队曼联，上场联赛在中场主力兼队长般奴费南迪斯养伤之下，主场以1:0力克纽卡素，是自22年3月以来首次在他缺阵下于联赛获胜。该仗转打4后卫阵式的红魔虽只得33%控球率，却能造出4次中目标攻门，比对手还要多一次，足证组织爽快毫不拖沓。当中本是左翼卫的柏德列多古，改任右翼更成奇兵，除以一记左脚凌空窝利抽射奠胜外，更有3次中目标攻门，令人刮目相看。
本来主力倦勤、系统转变及球员离开最佳位置，都属不利因素，但曼联一次过打破这3大迷思，可谓遇神杀神，今晚主场迎战只得两分属英超史上18战最低分的包尾大幡狼队，赢波基本上无难度。惟客队接连作客阿仙奴及利物浦两支劲旅皆仅输一球，有一定斗志，宁取有1.85倍的半全场「主主」更稳阵。


加利李尔推介
半全场「主主」
Now622台周三凌晨4:15直播

