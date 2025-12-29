意甲｜作客表现更佳 热那亚势不败

足智彩球赛编号：FB1559

罗马 VS 热那亚

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：让球主客和 [+1] 客胜 & 半全场「主和」

热那亚作客斗志十足，加上迪罗斯回归必有额外动力，争胜心非同小可。该队有右翼卫诺顿古菲于边路助攻助守下，势于今晚意甲作客攻力成疑的罗马时可保不败，受让一球的让球「客胜」可作全日重心，同时可小注有16倍的半全场「主和」。

虽然客军热那亚赛前排意甲第17，不过作客7战8分属意甲中游第13，远征成绩更好皆因经常取得入球，对上5场作客赛事收获8记入球，绝对比其他护级队高出一截。而季中走马上任的热那亚教练迪罗斯，是对手罗马的传奇「二王子」，不过去年9月被炒引发内乱，要劳烦本已退休的老帅云尼亚里出山稳定局面，故今次迪帅首度重回奥林匹高球场要证明领军能力，争胜意欲必定高昂。

再者，热那亚阵中的右翼卫诺顿古菲攻守兼备，球队上次联赛作客赛事，正是凭这位英格兰U21欧国杯冠军成员的尾段入球，助球队2:1绝杀乌甸尼斯，加上今季联赛场均1.3次成功盘扭及创造9次机会，两项数据均属全队第3高，今场势再成关键先生。

罗马锋线缺数胡人物

而排第4的主队罗马则攻力成疑，近5场各赛只入5球，当中又有两场食白果，教练加斯柏连尼更公开批评联赛只入1球的中锋艾云费格逊：「他的问题不仅是技术，他和部分新兵还未完全融入球队的精神。」既然主队攻力及士气成疑，受让一球的让球「客胜」十分稳阵，加上主队难寻奠胜人选，进取者可敲有16倍的半全场「主和」。加利李尔