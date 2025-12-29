非国杯｜丢掉优势有前「科」 宁博马里半场领先

足智彩球赛编号：FB1596

科摩罗 VS 马里

Now643台周二凌晨3:00直播

推介：半场主客和「客胜」

马里组织力其实不弱，加上有猛将复出，无论整体或个别球只质素都优于对手。该队有入球如麻的前锋辛拿约高领衔攻坚下，有力于今晚非洲国家杯A组最后一轮分组赛半场领先焗攻的科摩罗，半场主客和的「客胜」开出机会甚大，直取无误。

赛前于A组排次席的马里，首两场表现遇弱越弱又遇强越强，然而比赛过程亦可见有一定实力。首仗而对弱旅赞比亚虽然被逼和1:1，但全场15射5中目标，分别比对手多出8次及2次，更创造出4次黄金入球机会，明显占尽优势，若非上半场射失12码应可早早领先，最终补时被逼和实属欠运。次仗马里立即展现本色，1:1逼和占主场之利的大热门摩洛哥，足证有力与非洲顶级队伍周旋到底。

马里在人脚上更迎来好消息，阵中最大名气的比苏马上场对摩洛哥已告复出，这位养伤多时的热刺悍将，回归国家队则是踢重中之重的进攻中场，其上脚能力绝对是全队之首。同时，前锋辛拿约高有比苏马源源不绝的供应，更有把握争取士哥，皆因这位效力欧塞尔的射手已直落4场共入5球，而为球会于今季法甲共贡献6个入球属全队最多，足证其把握力之高，今场继续数胡亦不足为奇。

而排榜尾的科摩罗刚两战只得1分，要争取首两名直接出线席位今场只能赢波，打和则要寄望另一边厢赞比亚大败，就算科摩罗真的侥幸靠和波而升上小组第3，但只得2分亦极难以最佳第3名晋身16强，所以今场必须以全取3分为目标。惟阵中并无4大联赛球员压阵下，焗攻必出漏洞，不宜看好。今场马里实力肯定占优，惟因应同时间开赛的摩洛哥对赞比亚的战果，马里有机会赛和都可以次名直接出线，故避免因比赛尾段收起主力而令实力削弱，取有2倍的半场主客和的「客胜」更为合理。加利李尔