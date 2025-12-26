英超 | 禾达美迪回勇 纽卡素征红魔可轻松「过关」

纽卡素近年对赛往绩占优，加上副选实力已获证明，无惧快车赛程。该队有迅速复勇的中锋禾达美迪领衔攻坚下，有力于今晚作客阵容不整的曼联时赢至少两球，让球主客和让一球的「客胜」十分值博，同场过关的「禾达美迪任何时间入球 & 纽卡素净胜[2]球或以上」亦可兼顾。加利李尔

赛前排英超第11位的纽卡素，近5场各赛录2胜2和1负走势飘忽，上场联赛在领先两球下，下半场表现走样而惨被车路士逼和。不过喜鹊近年对曼联的往绩却十分稳定，不但上季双杀对手，对上6次对战更获5胜1和，当中有4次可以赢两球或以上，心理上未打先赢一仗。

快车期副选磨练喜见成效

阵容上，纽卡素因尼克普比及丹般恩等主力养伤，令一众后备兵如兰斯达尔及路易斯迈利等，近期获不少上阵机会磨练，上周更以副选阵容于联赛杯8强以2:1淘汰富咸晋级，可见球队的伤患影响已逐渐减少。

同时，纽卡素中锋禾达美迪及时复勇，亦令球队的火力得以保证。这位德国中锋自12月起陷入入球荒，本来已有踢残迹象，月中作客新特兰更摆乌龙而成为败走东北打吡的罪人。犹幸尤尼韦沙本月中复出，正好减轻禾达美迪的重担，而后者在联赛杯小休后，上场对车路士马上梅开二度重拾射门鞋。纽卡素锋线有禾达美迪压阵，再开杀戒可期。

至于排第7的主队曼联，阵容同样因非国杯及伤病而削弱不少，但其副选兵比起喜鹊明显有所不及。红魔上场作客1:2负于阿士东维拉一役，换边后只能争取两次禁区内射门，比起57分钟就领先的维拉还要少一次，足证其后备入替球员的不济，在快车频密赛程下或成致命伤。再者，曼联今场有队长般奴费南迪斯因伤倦勤，组织质素及领导力再被削弱，疑虑太多实难支持。让球主客和让一球的「客胜」有4.85倍，分头已十分和味，进取者不妨再小注有7倍的同场过关「禾达美迪任何时间入球 & 纽卡素净胜[2]球或以上」，成功开出亦不足为奇。

加利李尔推介

让球主客和 客[-1] 客胜

同场过关 「禾达美迪任何时间入球 & 纽卡素净胜[2]球或以上」

Now621、611台周六凌晨4:00直播