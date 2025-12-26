Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲杯 | 两队英超射手挂帅 南非埃及「大」有来头

波盘王
更新时间：07:01 2025-12-26 HKT
发布时间：07:01 2025-12-26 HKT

南非攻力颇有保证，加上实力非吴下阿蒙，球员质素深藏不露。该队在能传善射的中锋利尼科士打于前线冲锋陷阵下，势于今晚非洲国家杯分组赛B组与同样火力十足的埃及斗攻，胜负难料下，宁以入球大细中位数两球/两球半的「大」作过关胆。 加利李尔

赛前排B组次席的南非，近11场录6胜5和的不败走势，实力属非洲一线。虽然南非阵中过半数球员来自国内联赛，但其实传统球会如奥兰多海盗等实力从来不俗，加上另一支国内球会马姆洛迪辛当斯近年迅速掘起，去届非洲联赛冠军杯杀入决赛，打破对上3届由北非球队垄断局面，而在6月的世冠杯亦录胜和负各一，就算3:4负于多蒙特亦算输得灿烂，可见南非球员实力不容忽视。

而南非外流兵中亦有质高态勇之士，效力英超般尼的中锋利尼科士打上场一传一射，助南非2:1击退安哥拉，足证其威胁力之高。对手埃及则有穆罕默德沙拿及马莫殊两位现役英超兵压阵，球队上场2:1险胜津巴布韦一役更造出35次攻门之多，可见攻力在非洲亦属一线。既然两军实力差距不大但必定肯攻的情况下，入球大细中位数低见两球/两球半，大盘竟然有2.17倍分头和味，过关恩物当然直取。加利李尔

加利李尔推介
入球大细 [2/2.5] 球 大
Now638台今晚11:00直播

