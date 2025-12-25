Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜艾费哈失射手 入球「宁」缺勿滥

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-25 HKT
发布时间：08:00 2025-12-25 HKT

足智彩球赛编号：FB1473
艾费哈 VS 艾哈森
香港时间今晚10:50分开赛
推介：入球大细 [2.5] 细

主场的艾费哈和客队艾哈森实力旗鼓相当，在沙特职联赛分列第10和第11，预期将会是一场势均力敌的比赛。然而，两队的共同问题是攻力疲弱，胜负难料。相比之下，艾费哈的后防线由前曼联名将中坚基斯史摩宁领军，其经验和领导能力是球队在主场只失3球的关键，今仗「入球大细」2.5球的「细」盘值捧。

艾费哈虽然拥有主场之利，但其本已不太强的进攻却受到进一步削弱。球队的首席射手，赞比亚国脚前锋法舒安沙卡拉因国家队征召而缺阵。沙卡拉今季已贡献2个入球和2次助攻，更创造4次绝佳机会，其缺阵对球队的进攻组织和入球皆带来巨大影响。尽管锋线受损，艾费哈的后防有中坚史摩宁坐锁却仍然可靠。前曼联名将今季表现出色，场均交出高达6.9次解围和0.8次封堵，这两项数据均在队内名列前茅，充分展现他在防线的统治力。在其领导下，艾费哈在主场4战只失3球。对手艾哈森近10场比赛中有4场食白果，攻力疲乏，作客下要破门同样不容易，一场细比数的球赛在所难免。马高

