沙特职｜长传犹如自动导航 伊蒂法克赢「德」

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-25 HKT
发布时间：07:00 2025-12-25 HKT

足智彩球赛编号：FB1475
艾利雅德 VS 伊蒂法克
香港时间周五凌晨1:30开赛
推介：让球 [0/-0.5] 客胜

伊蒂法克近期状态回勇，进攻尤为出色，近3仗共入6球，法国前锋穆沙丹比利刚伤愈复出，犹如猛虎出柙，包办其3入球，另添1次助攻，入球效率惊人。今仗面对实力较弱，场均失球逾2球的艾利雅德，让球盘仅为客让平手/半球，「客胜」绝对超值。

伊蒂法克在沙特职实力处中上游，近3场取得1胜2和后，状态逐渐回稳。伊蒂法克善以精准长传发动进攻，场均24.6次的成功长传位居联赛前列，并收到不俗成效，球队创造机会方面表现不俗，合共造出23次绝佳机会，而整体入球数字更是联赛第7多。虽然球队近期防守略有不足，近5场失12球，但近3场失球数字已回落至5球，状态续有进展。

作为球队的王牌射手，穆沙丹比利近期伤愈复出，对伊蒂法克的进攻质素大升。伤愈复出后的丹比利状态惊人，上仗对艾费哈时个人梅开二度，前仗对艾哈森亦交出助攻，成为球队抢分的最大功臣。丹比利不仅拥有出色的射术，其身体对抗能力同样出色，场均赢得1.7次争顶，成功率达到50%，能作前场支点，为队友创造空间。这名法国射手一向拥有不俗突破能力，盘扭次数虽不多，成功率却高达100%，能够凭借个人能力撕开对手防线。丹比利在场上，伊蒂法克的进攻选择更加丰富，能减轻今季已入4球兼上季队中神射手，荷兰中场韦拿杜姆的压力。

锋线尖刀解封无人能挡

艾利雅德的实力相对弱，现时在联赛中排第14，9战仅录2胜2和5负的劣绩，共失掉19球，防守能力令人担忧。艾利雅德的预期失球数高达17.7，是联赛中防守最差的球队之一，面对有尖刀解封的伊蒂法克，其防线将面临严峻考验。马高

