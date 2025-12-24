非国杯｜防线滴水不漏 科特迪瓦万夫「莫」敌

足智彩球赛编号：FB1354

科特迪瓦 VS 莫桑比克

Now638台周四凌晨1:30直播

推介：波胆 3:0

卫冕冠军科特迪瓦在今届非洲国家杯首战对莫桑比克，其实力远胜对手，尤其防守近乎滴水不漏，以效力罗马的中坚伊云尼迪卡为防线核心，在世界杯外围赛中，以5战入20球失0球完美晋级。面对实力有距离的莫桑比克，大象军团有望凭窒息式的防守，在不失球下轻取对手，波胆推介3:0。

科特迪瓦自两年前在主场捧杯后，在主教练法尔的带领下，球队在世界杯外围赛的极具统治力，当中包括7:0和9:0大胜塞舌尔、3:0胜肯雅及1:0胜布隆迪，整个外围赛阶段未尝一败且一球未失。

后防大将伊云尼迪卡不仅在国家队举足轻重，在球会罗马的表现同样稳健，在意甲场均贡献3.8次解围和1.2次拦截，是球队后防的中流砥柱。他与艾巴度组成的中路组合，身体对抗和战术意识兼备，对手难望可乘之机。

莫桑比克的实力与科特迪瓦差距极大，球队从未在非洲国家杯决赛周赢得任何一场比赛。加上近况一般，近6场输3场，净吞安哥拉4蛋时防线暴露出不少问题，预料科特迪瓦能轻松在今场全取3分，可敲波胆3:0。马高