英超｜对手主将缺阵 森林「客胜」必置「富」

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-22 HKT
发布时间：08:00 2025-12-22 HKT

足智彩球赛编号：FB1364
富咸 VS 诺定咸森林
Now621台周二凌晨4:00直播
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

作客而临的诺定咸森林前仗大败后，上仗即3:0大胜热刺回复水准，心理质素极佳。球队的防守核心、巴西中坚梅里路今季表现光芒四射，其稳健的防守下，足以率军抵御受非洲国家杯影响的富咸，推介让球盘受让平手/半球的「客胜」，极稳。

诺定咸森林近期防守表现脱胎换骨，上仗以3:0扫走热刺，全场限制对手仅得1次中目标射门，足见其防守组织之严密。23岁的巴西中坚梅里路是森林防线的灵魂人物，今季录得40次拦截、35次截断及27次封阻，数据全面。梅里路不仅防守出色，控球失误率亦低至19.59%，加上其平均每90分钟3.5次成功长传的出色长传能力，在球队转守为攻时极为重要。他的存在为森林的防线注入了顶级的稳定性，是球队能否在客场取分的关键先生。

今届非洲国家杯对两队的影响有天壤之别，诺定咸森林只有中场主力之一的辛加尼及后卫保利离队。反观富咸则损兵折将，后防大将奇云巴斯、中场核心伊禾比及翼锋卓古斯三名主力均为尼日利亚国家队出战，球队的攻守两端极大机会走样。马高

