Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜赢波即平过百年纪录 维拉降魔值捧

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-21 HKT
发布时间：07:00 2025-12-21 HKT

足智彩球赛编号：FB1363
阿士东维拉 VS 曼联
Now621、611台周一凌晨0:30直播
推介：让球 [0/-0.5] 主胜

阿士东维拉挟连胜9场气势，加上赢波即可平超过一世纪的球会纪录，再下一城不足为奇。在进攻中场摩根罗渣士渐入佳境下，今轮于维拉公园迎战作客表现飘忽的曼联时绝对有力乘胜追击，今仗让球开出主队少让平手/半球的「主胜」万勿错过，同时可敲波胆2:1及3:1。

本轮前排英超第3的主队阿士东维拉已直落各项赛事9战全胜，期间攻入22球仅失9球，气势一时无两，只要今场再赢，即可自1914年以来首次再造出各赛10连胜的壮举，动力自然更旺盛。而维拉联赛主场亦录6胜1和1负，当中曾击败曼城与阿仙奴两大争标分子，足证球队的地头威力并非昙花一现。

而维拉要延续连胜走势，进攻中场摩根罗渣士必挺身而出。这位英格兰代表队成员侵略性极强，在任何距离都可发炮，今季联赛共入5球，当中有3球是在禁区外起脚，属英超禁区外入球最多的远射王。维拉上轮联赛作客韦斯咸曾两度落后，犹幸凭罗渣士下半场连入两球反败为胜，连打逆境波的强大心理质素都具备，对手难以防范。

曼联中路兵源告急

至于排第6的客军曼联，有麦比奥莫等3大主力离队出战非洲国家杯，阵容已削弱不少。再者，卡斯美路停赛，及两大中坚马菲斯迪历特及哈利马古尼仍因伤倦勤，中路防守靠小将艾登希云镇守实在令人担心，上场4:4被般尼茅夫逼和已可见一斑。今仗让球开出主队少让平手/半球赛属笋盘，「主胜」当然不容错过，考虑到红魔队长般奴费南迪斯已连绩两场同时贡献入球及助攻，有力破蛋，波胆可敲2:1及3:1亦可兼顾。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
14小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
12小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
11小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
9小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
21小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
15小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
23小时前
冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏
冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏
影视圈
9小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
21小时前