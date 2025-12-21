英超｜赢波即平过百年纪录 维拉降魔值捧

足智彩球赛编号：FB1363

阿士东维拉 VS 曼联

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

阿士东维拉挟连胜9场气势，加上赢波即可平超过一世纪的球会纪录，再下一城不足为奇。在进攻中场摩根罗渣士渐入佳境下，今轮于维拉公园迎战作客表现飘忽的曼联时绝对有力乘胜追击，今仗让球开出主队少让平手/半球的「主胜」万勿错过，同时可敲波胆2:1及3:1。

本轮前排英超第3的主队阿士东维拉已直落各项赛事9战全胜，期间攻入22球仅失9球，气势一时无两，只要今场再赢，即可自1914年以来首次再造出各赛10连胜的壮举，动力自然更旺盛。而维拉联赛主场亦录6胜1和1负，当中曾击败曼城与阿仙奴两大争标分子，足证球队的地头威力并非昙花一现。

而维拉要延续连胜走势，进攻中场摩根罗渣士必挺身而出。这位英格兰代表队成员侵略性极强，在任何距离都可发炮，今季联赛共入5球，当中有3球是在禁区外起脚，属英超禁区外入球最多的远射王。维拉上轮联赛作客韦斯咸曾两度落后，犹幸凭罗渣士下半场连入两球反败为胜，连打逆境波的强大心理质素都具备，对手难以防范。

曼联中路兵源告急

至于排第6的客军曼联，有麦比奥莫等3大主力离队出战非洲国家杯，阵容已削弱不少。再者，卡斯美路停赛，及两大中坚马菲斯迪历特及哈利马古尼仍因伤倦勤，中路防守靠小将艾登希云镇守实在令人担心，上场4:4被般尼茅夫逼和已可见一斑。今仗让球开出主队少让平手/半球赛属笋盘，「主胜」当然不容错过，考虑到红魔队长般奴费南迪斯已连绩两场同时贡献入球及助攻，有力破蛋，波胆可敲2:1及3:1亦可兼顾。加利李尔