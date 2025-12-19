Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜地头未尝败绩 再追多蒙特赢波

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-19 HKT
发布时间：08:00 2025-12-19 HKT

足智彩球赛编号：FB1280
多蒙特 VS 慕逊加柏
Now639台周六凌晨3:30直播
推介：波胆 2:1 & 3:1

多蒙特今仗在气势强劲的西法伦球场迎战慕逊加柏，以蜜蜂兵团今季在主场录得4胜2和的不败战绩，攻入11球仅失4球，全取3分的机会极高。客队近期战绩反复，近4战仅在包尾的缅恩斯身上险胜，状态成疑。多蒙特首席射手古拉斯毋须参与非洲国家杯，今仗可全力以赴，势成决胜关键人物，波胆推介2:1及3:1。

主队多蒙特近况稳定，近5场联赛录得2胜3和，而在西法伦主场，其入球能力更为突出，近6次作东共入11球，场均接近2球，火力有绝对保证。当中前锋古拉斯的表现最为亮眼，今季在23场各项赛事，已射入13球，在联赛中以5个入球成为队内首席射手。古拉斯不仅入球多，场均预期入球值高达0.56，并有1.6次射门命中目标，射门质素同样有保证，而且畿内亚并未晋身非国杯决赛周，令这位畿内亚国脚可以留在球会上阵杀敌。

慕逊加柏近况低迷

客队慕逊加柏的近况明显下滑，在近4场各赛中，仅在联赛作客1:0险胜榜尾的缅恩斯，其余在德国杯被圣保利淘汰，上周联赛更在主场以1:3惨败禾夫斯堡，球队状态和防守存在不少问题，今仗作客多蒙特，凶多吉少。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
10小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前