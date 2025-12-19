德甲｜地头未尝败绩 再追多蒙特赢波

足智彩球赛编号：FB1280

多蒙特 VS 慕逊加柏

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：波胆 2:1 & 3:1

多蒙特今仗在气势强劲的西法伦球场迎战慕逊加柏，以蜜蜂兵团今季在主场录得4胜2和的不败战绩，攻入11球仅失4球，全取3分的机会极高。客队近期战绩反复，近4战仅在包尾的缅恩斯身上险胜，状态成疑。多蒙特首席射手古拉斯毋须参与非洲国家杯，今仗可全力以赴，势成决胜关键人物，波胆推介2:1及3:1。

主队多蒙特近况稳定，近5场联赛录得2胜3和，而在西法伦主场，其入球能力更为突出，近6次作东共入11球，场均接近2球，火力有绝对保证。当中前锋古拉斯的表现最为亮眼，今季在23场各项赛事，已射入13球，在联赛中以5个入球成为队内首席射手。古拉斯不仅入球多，场均预期入球值高达0.56，并有1.6次射门命中目标，射门质素同样有保证，而且畿内亚并未晋身非国杯决赛周，令这位畿内亚国脚可以留在球会上阵杀敌。

慕逊加柏近况低迷

客队慕逊加柏的近况明显下滑，在近4场各赛中，仅在联赛作客1:0险胜榜尾的缅恩斯，其余在德国杯被圣保利淘汰，上周联赛更在主场以1:3惨败禾夫斯堡，球队状态和防守存在不少问题，今仗作客多蒙特，凶多吉少。马高