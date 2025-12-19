Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意超杯｜国米必博老命 半场势可领先

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-19 HKT
发布时间：07:00 2025-12-19 HKT

足智彩球赛编号：FB1240
博洛尼亚 VS 国际米兰
香港时间周六凌晨3:00开赛
推介：半场主客和「客胜」

意大利超级杯4强赛将在沙特利雅德上演，由近4届3度捧杯的国际米兰对阵博洛尼亚。国米近期状态极佳，在国内难寻对手，为这奖金丰厚的赛事，上仗联赛让助攻力极强左翼卫费特历高迪马高留力，今场必现真身。博洛尼亚近期防守不稳，连续6场有失球，面对国米难逃一败。以国米近期多于换边前领先，半场主客和取「客胜」够分头。

国际米兰在超级杯已连续4年杀入决赛并3度夺冠，近两届赛事改制为4队模式，由于在沙特举行，奖金丰厚，只要打入决赛，已保证逾670万欧罗收入，冠军奖金更逾1,100万欧元，比赢一场欧联的200万多出足足3倍以上，难怪求财若渴的国米上仗作客热拿亚时，收起多名主力，摆明车马在今场抢钱。

即使单看近态和实力，蓝黑军团在本土有明显级数优势，榜首球队近8场面对国内对手，国米录7胜1负，只曾在对AC米兰的打吡战中仅负。前仗面对防守极佳的科木以4球击溃对手已霸气尽露，上仗对热拿亚时，即使以半力出击，仍轻松地在全面掌控球赛下，以2:1赢波，状态无懈可击。

现年28岁的迪马高，今季表现进一步成熟，成为国米阵中不可或缺的一员。这名意大利国脚意甲上阵14场贡献2个入球和5次助攻，是现时意甲的助攻王，可见其在进攻端的重要性。迪马高拥有出色的传中和远射能力，经常能为队友制造入球机会，防守他亦不遗余力，场均录得50次铲球和29次拦截，为球队的防线提供了重要的保障。上仗对阵热拿亚，迪马高获得休息机会，今场将以充沛体力应战，势必为博洛尼亚的防线带来巨大威胁。

博洛尼亚防线多漏洞

博洛尼亚今季表现令人惊喜，目前在联赛中排名第6，但球队近期的防守表现却令人担忧。他们已经连续6场比赛有失球，上仗对阵祖云达斯，一对中坚屡次失位，最终以0:1落败已算输得少。今面对进攻火力强大的国际米兰，防线将备受考验。而以国际米兰近3战本土对手皆在换边前领先，当取更好分头的半场「客胜」。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
17小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
15小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
11小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
9小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
01:43
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
11小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
14小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
10小时前