意超杯｜国米必博老命 半场势可领先

足智彩球赛编号：FB1240

博洛尼亚 VS 国际米兰

香港时间周六凌晨3:00开赛

推介：半场主客和「客胜」

意大利超级杯4强赛将在沙特利雅德上演，由近4届3度捧杯的国际米兰对阵博洛尼亚。国米近期状态极佳，在国内难寻对手，为这奖金丰厚的赛事，上仗联赛让助攻力极强左翼卫费特历高迪马高留力，今场必现真身。博洛尼亚近期防守不稳，连续6场有失球，面对国米难逃一败。以国米近期多于换边前领先，半场主客和取「客胜」够分头。

国际米兰在超级杯已连续4年杀入决赛并3度夺冠，近两届赛事改制为4队模式，由于在沙特举行，奖金丰厚，只要打入决赛，已保证逾670万欧罗收入，冠军奖金更逾1,100万欧元，比赢一场欧联的200万多出足足3倍以上，难怪求财若渴的国米上仗作客热拿亚时，收起多名主力，摆明车马在今场抢钱。

即使单看近态和实力，蓝黑军团在本土有明显级数优势，榜首球队近8场面对国内对手，国米录7胜1负，只曾在对AC米兰的打吡战中仅负。前仗面对防守极佳的科木以4球击溃对手已霸气尽露，上仗对热拿亚时，即使以半力出击，仍轻松地在全面掌控球赛下，以2:1赢波，状态无懈可击。

现年28岁的迪马高，今季表现进一步成熟，成为国米阵中不可或缺的一员。这名意大利国脚意甲上阵14场贡献2个入球和5次助攻，是现时意甲的助攻王，可见其在进攻端的重要性。迪马高拥有出色的传中和远射能力，经常能为队友制造入球机会，防守他亦不遗余力，场均录得50次铲球和29次拦截，为球队的防线提供了重要的保障。上仗对阵热拿亚，迪马高获得休息机会，今场将以充沛体力应战，势必为博洛尼亚的防线带来巨大威胁。

博洛尼亚防线多漏洞

博洛尼亚今季表现令人惊喜，目前在联赛中排名第6，但球队近期的防守表现却令人担忧。他们已经连续6场比赛有失球，上仗对阵祖云达斯，一对中坚屡次失位，最终以0:1落败已算输得少。今面对进攻火力强大的国际米兰，防线将备受考验。而以国际米兰近3战本土对手皆在换边前领先，当取更好分头的半场「客胜」。马高