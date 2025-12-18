Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意超杯｜A米遇强越强 胜仗手到「拿」来

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-18 HKT
发布时间：07:00 2025-12-18 HKT

足智彩球赛编号：FB1239
拿玻里 VS AC米兰
香港时间周五凌晨3:00开赛
推介：让球 [0] 客胜

AC米兰的比利时翼卫沙利麦卡斯今季大熟大勇，从边路到中路皆能跟队友完美配合，进攻上交出2入球和3次助攻，防守同样出色，助球队现时在意甲稳居次席。红黑军季内更有遇强越强之姿，今季面对强队表现极为出色，今晚在沙特中立场举行的意大利超级杯4强「作客」对近期表现大幅走样的拿玻里，难寻败理，让球平手盘「客胜」别无他选。

今季AC米兰的阵容中，沙利麦卡斯的全面性使其成为不可或缺的一员。这名26岁右翼卫在进攻端的创造力尤其突出，至今已交出3个助攻，并且完成了23次成功传入对手禁区的传球，显示其制造威胁的能力。除了进攻，他的防守贡献同样惊人。今季他已造出83次铲球和41次抢断，防守参与度极高。从活动热图可见，其覆盖范围广泛，不仅在边路高速走动，亦会移入中路参与组织，其比赛参与度在联赛中高踞第8位，证明他是球队攻防两端的核心枢纽，是球队成绩稳定的一大关键。

A米专克顶级对手

A米今季展现出遇强越强的特质，今季面对联赛排名前列的强队时，表现极为出色。在联赛首循环对拿玻里、罗马和国际米兰的比赛中，全取9分，全胜的骄人战绩，尽显强队杀手的本色。在这3场硬仗中，他们仅失1球，更是来自一球12码，可见其防线在面对顶级攻击线时的稳固程度。AC米兰在高强度的比赛中，球员的专注度和战术执行力都会提升至更高层次，今仗面对阵容不整的拿玻里，心理优势极为明显。

相对于A米上场3:2反胜拖连奴中尽显韧性和逆境反胜的能力与信心，那边厢拿玻里却正处于低谷，近期遭遇2连败且一球未入，状态堪忧。屋漏偏逢连夜雨，球队的困境与中场人手短缺有直接关系，核心悍将安古沙的受伤对球队的中场扫荡能力带来致命打击，加上卢博卡等其他中场球员亦受伤患困扰，导致球队攻守体系几近瘫痪，难以与状态正佳的AC米兰抗衡。马高

