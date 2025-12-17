英联杯｜曼城「雷」厉风行 捧齐两波胆

足智彩球赛编号：FB1199

曼城 VS 宾福特

myTV Super周四凌晨3:30直播

推介：波胆2:0 & 3:0

曼城近况锐不可当，在各项赛事豪取5连胜，气势如虹，尤其主场出战时更霸气十足，今场面对近况低迷的宾福特，应可轻松晋级。中场球员雷恩达斯近期在联赛失去正选席位，预料今仗将正选披甲定必倾力为球队争胜。曼城主胜已是囊中之物，加上保持不失的机会极高，波胆推介2:0和3:0。

曼城近况无懈可击，近6战共攻入16球，场均接近3球，火力惊人。蓝月的主场战绩尤其恐怖，近10场主场赢足9场，伊蒂哈德球场已成客队噩梦。在强大的主场气势下，宾福特要全身而退的机会近乎零。对上两圈赛事，哥迪奥拿皆收起大部分在联赛的正选球员，近期失去主力位置的雷恩达斯必定希望把握机会证明自己。根据数据，这名荷兰国脚中场表现并不差，今季已创造6次机会并交出3个助攻，其创造力和把握力在今场已足以令曼城取得优势。

宾福特近况持续不振，近5场仅得1胜，作客更是惨不忍睹，录得4连败之余，合共只入1球，攻力疲弱，难寄攻破曼城的稳固防线，博2:0及3:0波胆应属最佳范围。马高