洲际杯｜主宰中场有「法」 圣日耳门赢硬

足智彩球赛编号：FB1197

巴黎圣日耳门 VS 法林明高

Now638台周四凌晨1:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

国际足协洲际杯由上届欧联得主巴黎圣日耳门硬撼新鲜出炉自由杯和巴甲双料冠军法林明高，PSG中场核心域天拿今季表现光芒四射，联赛暂以6个助攻成为球队助攻王，在其超过9成的传球成功率下，必令对手难以阻挡，让球盘主让半球/一球，「主胜」值捧。

巴黎圣日耳门作为应届欧联冠军，实力毋庸置疑，球队近况亦相当出色，近16场各赛取得10胜4和仅2负的佳绩，最近6场比赛更轰入16球，火力全开，状态渐入佳境。虽然球队在今夏的新制世冠杯决赛意外落败，但该仗的遗憾正成为今场争胜额外动力，球员们决心要把握机会，力争成为史上首队赢得国际足协洲际杯的法国球队。

年仅25岁的域天拿，已然是PSG阵中不可或缺的中场发动机，这位葡萄牙国脚今季联赛已创造21次入球机会，并交出6个助攻，创造力惊人。其传球能力更是顶级，以94%的短传成功率冠绝法甲，连长传成功率都有76%，完全主宰着球队的进攻节奏。再者，域天拿在场上的覆盖范围极广，参与度极高，今季他已录得143次夺回球权及75次成功拦截，完美地诠释了全能中场特质，对球队的影响力极大。有其压阵，PSG今仗可在全面控制比赛下稳胜。

域天拿无可取代

而法林明高绝非善男信女，球队近期战绩彪炳，近13场比赛只输过1场，更勇夺南美自由杯冠军，状态处于顶峰。不过，球队在球员级数及比赛水平上，始终与PSG有一段距离。圣日耳门阵中粒粒皆星，长期在欧洲顶级的法甲及欧联赛场洗礼，在硬实力上，两队始终有无法弥补的差距。预料圣日耳门在中立场亦有压倒性优势，让球盘开出主队只少让半球/一球，一于直取「主胜」。马高