西班牙杯 | 拉舒福特正选挂帅对丙组仔 巴塞两瓣波胆值冷吼

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-16 HKT
发布时间：07:00 2025-12-16 HKT

巴塞隆拿近况正盛，面对一流对手亦可每场至少入两球，加上杯赛亦甚少留力，今晚西班牙杯32强作客西丙的CD瓜达拉哈拉，盘传射俱佳的翼锋拉舒福特必借机重拾佳态，顺道领军大胜一场，波胆0:3或0:4属十分值博。

客军巴塞隆拿近5场各项赛事全胜，期间狂轰15球，对手包括西甲及欧联分子，仍可每场至少攻入两球，攻力极强。再者，过往巴塞于西班牙杯较早阶段面对弱旅仍会精锐尽出，预料今场即使作客西丙的CD瓜达拉哈拉，一样给予足够尊重。今季各赛共入6球的翼锋巴塞隆拿翼锋 拉舒福特级数本应毋庸置疑，惟近期脚风平平，自上月初对艾尔切后，已累积8场赛事食白果，今场难得作客弱旅，这位曼联借将必乘机数胡，以在竞争激烈的锋线争取更多上阵机会。

主队CD瓜达拉哈拉仅属西丙升班马，缺乏顶级球员坐镇，今场只能坐以待毙，加上联赛16场入16球，攻力属西丙倒数第4，破蛋无望，不妨敲齐波胆0:3及0:4作对碰。

加利李尔推介
波胆0:3/ 0:4
香港时间周三凌晨4:00开赛

