联赛杯 | 车路士8强例赢 副选够「卡」士　

车路士刚英超重拾胜轨，士气回升，加上近年对杯赛十分重视，诚意毋庸置疑。有矢志证明的年轻中场保拿洛迪猛虎出柙，势于联赛杯8强战作客级数始终有限的卡迪夫城时打高一皮波，让球主客和开出客让两球的「客胜」属合理之选，诚意推介。加利李尔

客军车路士近年在联赛杯战绩极佳，过去5次8强战全数过关，虽然上两圈仅以一球分别险胜林肯城及狼队，但能在混乱局面下仍可取得最后胜利，反映球队临危不乱。而上轮英超主场2:0击败爱华顿，更显示表现回复应有水平，逐步回稳。即使今场蓝战士料以副选应战，但无论杯赛经验、球员质素及临场调整均全面占优。

蓝军副选饿波必拼

而今场车路士要顺利过关杀入4强，中场保拿洛迪必属此役的焦点。这位20岁阿根廷中场今季在多项赛事均只属后备，但每当出场时总有亮眼表现，第3圈对林肯城一役交出的入球，正好助球队成功反胜2:1晋级。数据上，保拿洛迪今季预期入球及助攻值共达0.76，可见有能力创造攻门机会，加上灵活走位与高压逼抢，令这位小将可在边线与中路的自由切换。加上保拿洛迪今季各赛只有6场上阵，饿波已久下必然把握今次机会证明自己，以争取在一队有更多亮相机会。

主队卡迪夫虽然近期在英甲取得3连胜并稳居榜首，但防线并非滴水不漏，近仗对唐卡士打一役仅以4:3险胜，暴露出防守漏洞，面对英超级数的车路士，恐怕难保清白之身。更不利的是，卡迪夫今仗缺少车路士借将基利文，而今季各赛共交4入球5助攻的鲁宾高维尔仍要养伤，主力缺阵势成致命伤。客队今场料可至少赢三球，让球主客和开出客队让两球的「客胜」稳开，直取无误。

香港时间周三凌晨4:00开赛