Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联赛杯 | 车路士8强例赢 副选够「卡」士　

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-16 HKT
发布时间：07:00 2025-12-16 HKT

车路士刚英超重拾胜轨，士气回升，加上近年对杯赛十分重视，诚意毋庸置疑。有矢志证明的年轻中场保拿洛迪猛虎出柙，势于联赛杯8强战作客级数始终有限的卡迪夫城时打高一皮波，让球主客和开出客让两球的「客胜」属合理之选，诚意推介。加利李尔

客军车路士近年在联赛杯战绩极佳，过去5次8强战全数过关，虽然上两圈仅以一球分别险胜林肯城及狼队，但能在混乱局面下仍可取得最后胜利，反映球队临危不乱。而上轮英超主场2:0击败爱华顿，更显示表现回复应有水平，逐步回稳。即使今场蓝战士料以副选应战，但无论杯赛经验、球员质素及临场调整均全面占优。 

蓝军副选饿波必拼

而今场车路士要顺利过关杀入4强，中场保拿洛迪必属此役的焦点。这位20岁阿根廷中场今季在多项赛事均只属后备，但每当出场时总有亮眼表现，第3圈对林肯城一役交出的入球，正好助球队成功反胜2:1晋级。数据上，保拿洛迪今季预期入球及助攻值共达0.76，可见有能力创造攻门机会，加上灵活走位与高压逼抢，令这位小将可在边线与中路的自由切换。加上保拿洛迪今季各赛只有6场上阵，饿波已久下必然把握今次机会证明自己，以争取在一队有更多亮相机会。

主队卡迪夫虽然近期在英甲取得3连胜并稳居榜首，但防线并非滴水不漏，近仗对唐卡士打一役仅以4:3险胜，暴露出防守漏洞，面对英超级数的车路士，恐怕难保清白之身。更不利的是，卡迪夫今仗缺少车路士借将基利文，而今季各赛共交4入球5助攻的鲁宾高维尔仍要养伤，主力缺阵势成致命伤。客队今场料可至少赢三球，让球主客和开出客队让两球的「客胜」稳开，直取无误。

加利李尔推介
让球主客和 客让两球 「客胜」 
香港时间周三凌晨4:00开赛

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
11小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
13小时前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
10小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
17小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
8小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
8小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
11小时前
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
01:58
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
14小时前
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
9小时前