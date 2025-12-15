Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜主场城池坚固 华历简奴细盘稳

波盘王
更新时间：10:00 2025-12-15 HKT
发布时间：10:00 2025-12-15 HKT

足智彩球赛编号：FB1127
华历简奴 VS 贝迪斯
Now632台周二凌晨4:00直播
推介：入球大细[2.5] 细

主场攻弱守强的华历简奴，而对劲旅总是韧力十足，地头出击必以稳阵为主，在斗志十足的队长柏拉桑中场积极走动下，今晚西甲或有力抵挡客军贝迪斯火力，入球大细2.5球的「细」属合理之选。

排西甲第12位的主队华历简奴，今季主场6战共入4球及失4球均属联赛最少，攻弱守强味道极浓。实际上，华历简奴今季主场的确有代表作，包括1:1与巴塞隆拿握手言和，上月亦成功闷和皇家马德里，足证只要球队作东一心只求不失，其实颇有把握。

而华历简奴中场有柏拉桑领军，更有利克制对手，皆因这位30岁的队长不但是精神支柱，中场不能量化的走动更十分重要。始终客军贝迪斯近5场各赛狂轰14球，不过联赛作客2胜5和，攻力未必次次能全力输出，故此预料主队在体能及心理上都较可克制对手，入球「细」盘可放心捧。
加利李尔

