意甲｜颓势及时止血 罗马势一球伐「木」

足智彩球赛编号：FB1129

罗马 VS 科木

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：让球主客和 [-1] 和

季初表现惊喜的罗马，刚周中经历反底胜仗，有望挽回信心。该队有表现全面的中场古亚迪奥干尼控制节奏下，有力于今晚意甲主场一球力克元气大伤的科木，让球主客和主队让一球的「和」开出机会不低，十分值博。

主队罗马3周前一度占据意甲榜首位置，然而对上两轮联赛而对拿玻里及卡利亚里悉数落败，导致本轮前排名跌落第4，不过拿玻里属卫冕冠军实力强横，输波无可厚非，而败走卡利亚里一役，首都狼自52分钟已少打一人，故两场败仗其实情有可原。犹幸上周四欧霸作客3:0大胜些路迪止血，信心回升下必可发挥应有实力。

人脚上，罗马中场古亚迪奥干尼表现稳定，这位法国国脚联赛场均1.1次成功盘扭属全队第2多，而在0:1负卡利亚里一役，即使在人少打人多情况下，干尼仍能作出91%成功传球率，可见其表现淡定，甚有大将之风。首都狼在其领军下，面对刚轮联赛0:4败走国际米兰的科木必可占得上风，加上客军有艾华路摩拉达及沙治罗拔图等名将养伤，又有中场主力麦斯莫比朗尼停赛，主队有力最终以一球脱颖而出。加利李尔