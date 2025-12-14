法甲｜法甲榜首「尼」料 朗斯「主胜」稳开

足智彩球赛编号：FB1119

朗斯 VS 尼斯

Now 643台周一凌晨0:15直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

朗斯气势如虹，今季可谓脱胎换骨，主场更7战6捷胜率极高。灵魂人物翼锋泰奥云以其出色的创造力和稳定的发挥，屡次率军破敌。相反对手尼斯近期正值颓势，让球主客和让一球的「主胜」机会高唱入云。

朗斯本轮前力压巴黎圣日耳门高居法甲榜首绝非偶然，15战录11胜1和3负胜率惊人，主场表现尤为突出，7次坐阵主场，除首轮一球负于里昂外，其后6仗全胜，包括马赛、里尔、史特拉斯堡等实力分子皆在此败走。7场入14球而仅失4球，场均入2球而失球不足0.6球，攻强守稳。此外，球队的组织力极强，累积全联赛最多的59次黄金机会冠绝群雄。

朗斯的进攻核心泰奥云今季贡献了4个入球和2个助攻，预期助攻值高达3.7，位列全队之冠，而每90分钟的预期入球加预期助攻值更高达0.76，显示其制造入球的稳定性和效率。泰奥云的创造力亦毋容置疑，他不仅创造了33次射门机会，在进攻三区内的接应次数和进攻至对方禁区的次数两项数据上，更分别排名联赛第3和第1，充分展现其穿透力和跑动威胁。面对信心尽失、8场不胜的尼斯，拥有如此强大火力的朗斯，在主场净胜一球以上的能力绝对值得信赖。马高