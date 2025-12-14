Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜纽卡素已反弹 有力扬威打吡

足智彩球赛编号：FB1076
新特兰 VS 纽卡素
Now621、611台今晚10:00直播
推介：主客和客胜

纽卡素重回胜轨，加上主力多为土炮，打吡大战自然更积极。有状态大勇的安东尼哥顿于前线冲锋陷阵，势于今晚英超东北打吡作客联合国部队的新特兰时可以脱颖而出，简单取主客和客胜即可。

客队纽卡素今季明显受多线作战而影响联赛成绩，本轮前只排英超第12，犹幸球队近4场联赛收获3胜1和，期间更曾2:1主场击败曼城，而此3场胜仗亦平了此前13场的赢波总数，明显重拾破敌感觉。

领队艾迪贺维于赛前表示对今场东北打吡备战如常，不会加诸额外压力：「我们每场比赛都全力以赴争取胜利，这场比赛也不例外，我们已准备好。」然而东北打吡属英格兰其中一场最炽热赛事，外援多数不及本土球员明白当中的意义及重要性，故有较多英格兰本土球员的纽卡素今场应表现更落力。喜鹊的土炮中以安东尼哥顿的状态最好，这位翼锋近3场各赛场场有波入共入3球，而且他在欧联共交出5入球2助攻，此7个入球参与次数仅比基利安麦巴比少1次，如此佳态必可领军打高一皮波。

黑猫打吡斗志或逊色

而主队新特兰虽然排较高的第9，不过上场在毫无还手之力下作客0:3败走曼城，考虑到黑猫近5场只入6球，入球能力不及客军。而且上至领队下至球员皆由极多外援组成，主力中勉强只有北爱尔兰中坚中坚丹尼尔保拉特属英伦三岛球员，其余雇佣兵态度参差，在打吡战应略逊一筹。预料争胜欲望会成为此场赛事胜负关键，一于直取有2.01倍合理分头的主客和客胜。加利李尔

