德甲 | 利华古逊主场出击胜望「隆」

稳居德甲第3的利华古逊今季主场入球能力有保证，场均 入2.3球，火力十足。加上近期火速上位的中场新星伊巴谦马萨，近5仗正选录1入球和3次助攻，有其在进攻线穿针引线，今仗面对近况平平的科隆，可望赢波全取3分，让球盘主让一球「主胜」相当稳阵。( Now 639台周日凌晨1:30直播) 马高

中场新星马萨大爆发

药厂在阵中有多个入球点，中场新星伊巴谦马萨火速上位，更提高球队的穿透力。这位小将自11月以来成为球队进攻的新利器，中场加入这名活力十足的小将，令利华古逊的进攻更立体。这名阿尔及利亚新贵活动范围极广，积极向前传球更助球队撕破对方防线，录得62次成功传入进攻三区的数字下，传球成功率仍高达85.4%。近5仗正选上选共交出1入球、3助攻的亮丽数据，成为中场攻守的重要一环。事实上，利华古逊的攻力在德甲名列前茅，尤其在主场更见威力，今季平均每场入2.3球，在联赛中排名第3，创造多达44次入球机会，更高居联赛第2，以利华古逊火力，面对四场不胜的科隆，今仗胜望压一。



马高推介

让球 [-1] 主胜

半场：1:0