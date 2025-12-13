Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 ｜ 拖肥近态冒升 猛将倒戈刹停「车」

更新时间：07:00 2025-12-13 HKT
发布时间：07:00 2025-12-13 HKT

爱华顿走势相当不俗，连本身疲弱的攻力近期都有改善，表现稳步上扬。该队有倒戈的中场达斯贝利贺尔大打争气波下，有力于今晚作客近况回落的车路士时可保不败，让球受让半球/一球的「客胜」十分稳阵，进取者不妨小注半全场「主和」。（Now623台今晚11:00直播） - 加利李尔

客军爱华顿虽然季初一度在联赛榜下游徘徊，但近期表现回升，近5场联赛赢足4场，故今轮赛前已爬升至英超第7位。拖肥季中战绩改善，皆因入球能力提升，近5仗场场有波入之余，合共入8球，上场于主场3:0大胜诺定咸森林一役，全场11射5中分别比对手多出4次及2次，而在对方禁区内的触球次数更达27次，比对手的12次多出超过一倍，可见爱华顿的进攻积极性和渗透力的确提高了不少。

爱华顿进攻更积极，其中最直接受惠的必定是后上杀手达斯贝利贺尔。这位今季从对手车路士来投的中场，近5场共交出3入球1助攻，脚风大顺。在上场球队3球大胜森林一役，虽然在入球名单上达斯贝利贺尔只占一球，但实际上，球队的第一记入球亦是凭他的烫射令对方摆乌龙所致，即使在下半场，这名中场再有一次射中柱，若非欠运可入更多。面对前东家，达斯贝利贺尔对倒戈车路士亦毫不畏惧，更表明急不及待证明自己：「我现在状态可能是有史以来最好，所以有信心和英超任何球队交锋。」

车路士经常断送领先优势

而排第5的主队车路士则近况有所回落，近5场1胜2和2负，期间只入6球，以蓝战士球员身价绝对不及格。上周联赛作客般尼茅夫闷和0:0，领队马列斯卡赛后承认球员表现消极，岂料刚周二欧联在领先一球下，竟被意甲排第12的阿特兰大反胜2:1，演出毫无改善，短时间内难望有长足进步。让球受让半球/一球的「客胜」可作过关胆，再加上蓝战士今季在主场领先情况下，已在丢掉8分属英超最多，进取者不妨补一注14倍的半全场「主和」，随时有意外收获。

加利李尔推介
让球 [+0.5/+1]  客胜

半全场「主和」

