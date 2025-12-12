德甲｜攻守兼备施华特够「柏」力 捧莱比锡继续赢

足智彩球赛编号：FB1016

柏林联 VS RB莱比锡

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

RB莱比锡能在今季德甲稳居联赛次席，奥地利中场尼古拉斯施华特的防守能最为关键，其冠绝德甲的拦截能力成为球队防线前的屏障。有其在中场瓦解对手的进攻，加上莱比锡近期的强势，今仗作客柏林联可望稳赢，让球盘客让半球/一球「客胜」，值得看高一线。

RB莱比锡今季表现极稳定，联赛至今攻入28球，场均入球数达2.2球，高踞联赛次席，上轮联赛更以6:0大胜法兰克福，展现恐怖攻击火力。除了强大的攻击力，球队固若金汤的防守，对开季至今的稳定表现更形关键，至今仅失13球排并列联赛第3，跟拜仁慕尼黑一样，拥有联赛最多的7场不失球纪录。预期失球值16.7属联赛第4低，在多项防守数据中俱反映莱比锡防守的严密。球队在攻防两端的平衡，以及面对不同对手时都能保持高水准的发挥，令其可以力压多蒙特和利华古逊等劲敌，稳占联赛榜次席的关键。

数据上，莱比锡的解围和被射门次数皆非常低，对手的攻势未入禁区前已被压制，防守中场尼古拉斯施华特凭借其出色的位置感和拦截能力，化身禁区前那道难以逾越的屏障。施华特场均2.7次拦截冠绝德甲，另外作出73次铲球和169次夺回球权，两项数据在德甲中场球员中俱名列前茅，展现防守端的强大统治力。这名奥地利国脚同时是攻守转换的枢纽，传球成功率高达88%，每每在夺回球权后，能迅速策动反击，为前场队友创造机会。施华特在攻防两端皆全面的技术特点，绝对是现代全能中场的典范。

柏林联近况低迷

相比之下，主队柏林联近况直插低谷，近8场仅取得两胜，对上3场更全败。防守问题尤其严重，场均失球高达1.69个。近期接连不敌禾夫斯堡和拜仁，水平有明显分野。今仗面对攻守兼备的RB莱比锡，恐难阻强势的客队。马高