欧霸｜对攻格局已成 贝迪斯「大」有可为

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-11 HKT
发布时间：08:00 2025-12-11 HKT

足智彩球赛编号：FB0946
萨格勒布戴拿模 VS 贝迪斯
Now638台周五凌晨1:45直播
推介：入球大细 [2.5] 大

贝迪斯近期状态大勇，近9场作客出征未尝一败，录5胜4和的佳绩，其中更有7次单场攻入2球或以上。前锋古曹靴南迪斯迅速融入，今季已攻入5球，把握力极强。然而，贝迪斯同时在近5场中只有一次保不失而共失7球，上仗对巴塞5度被破门，防线非稳，攻强守弱的特性，面对踢法进取的主萨格勒布戴拿模，入球大细2.5球「大」盘相当值捧。

贝迪斯在今季欧霸杯表现稳定，3胜2和的成绩，在36队中稳居第6。除了古曹靴南迪斯外，安东尼马菲奥斯和艾沙苏利令球队有多个进攻点，两人今季分别贡献4个及3个入球。不过，贝迪斯的防守却是一大隐忧，近9场作客比赛中，多达8场未能保持清白之身，今仗更有后防主力比利连因伤缺阵，更添隐忧。

萨格勒布戴拿模虽然近况未如理想，在欧霸杯已录2连败，但在主场出击，必定会以主动进攻的姿态争取胜利。面对萨格勒布的进取踢法，贝迪斯的防线将面临极大考验，失球风险甚高。综合两队的攻防数据及战术风格，预料今场将会是一场大手交易的入球骚，入球「大」绝对值博。马高

