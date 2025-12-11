Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜防线「迪」水不漏 罗马入球必少

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-11 HKT
发布时间：07:00 2025-12-11 HKT

足智彩球赛编号：FB0950
些路迪 VS 罗马
Now638台周五凌晨4:00直播
推介：入球大细 [2.5] 细

罗马今夜在欧霸杯作客苏超些路迪。首都狼近期表现稳定，阿根廷新星马迪亚斯索利凭入球触觉和全面表现，今季已录4球2助攻，成为攻击核心，有力率队攻陷格拉斯哥。些路迪在苏超已失去昔日领导地位，面对实力稍胜的罗马，策略上必然保守。以罗马稳固防守及些路迪主场斗志，今仗入球大细2.5球「细」的机会较高。

罗马今季成功建基于防线。意甲场均失球仅0.5球，14场中有6场保持清白之身，防守数据居前列。近6场各赛仅失3球，足证防线稳定。主帅加斯柏连尼打造严密体系，门将施维拉扑救成功率达85.7%，场均3.4次扑救，为球队提供保障。这种防守令罗马即使作客亦能保持竞争力。

22岁的马迪亚斯索利是今季罗马最耀眼的新星，现时以4球成为队中首席射手，并交出2次助攻，创造23次入球机会，展现全面进攻才华。他活动范围广，善于利用防线空档，平均每90分钟有1.4次成功盘球突破，成为进攻体系不可或缺的一员。索利逐渐取代戴巴拿，成为新领军人物，面对些路迪防线，他的表现将是胜负关键。

些路迪地头防守稳

些路迪今季表现未如理想，目前已非榜首，上场主场1:2不敌赫斯，甚至被超越。反映球队水平下降，难再保持传统优势。虽然整体实力不及罗马，但主场气势仍是争胜筹码。今季主场场均失球仅0.7球，防守尚算稳固。预料今仗入球不多，胜负或只在一球之差。马高

