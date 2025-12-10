欧联｜黄潜高「哥」猛进 两波胆最值捧

足智彩球赛编号：FB0901

维拉利尔 VS 哥本哈根

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：波胆2:1及3:1

维拉利尔近期在西甲势如破竹，直逼联赛榜首，攻力和战绩均处顶峰，反观哥本哈根在水平次一级的丹麦联赛中表现挣扎，不论状态和水平成为今仗分野。黄色潜艇有翼锋尼高拉斯比比属西甲一流的盘扭突破力和创造力支援下，应能轻松取胜，推介2:1及3:1两瓣波胆。

维拉利尔的近期进攻能力急升， 近6战入10球，均场入1.67球，这强大的火力很大程度来自尼高拉斯比比的卓越表现。根据数据网站统计，比比是全队进攻体系中最关键的一人，预期入球值4.5和预期助攻值3.0均为全队最高，球队大多数具威胁的攻势皆由其宰。除上述入球相关数据，比比更是撕破对手防线的利器，他在向前盘带推进、攻入对方禁区的进攻次数和成功传入对方禁区次数3项关键数据在西甲皆打入前10名，凭借其出色的个人能力，已能在对方心脏地带制造混乱。

比比西甲重生

面对近6场失10球、后防不稳的哥本哈根，比比的盘带突破和射门将会是维拉利尔赢波关键。预计科特迪瓦翼锋将能凭一己之力，带领黄色潜艇在主场轻松击败对手。马高