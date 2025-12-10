欧联｜科顿杀得性起 曼城大得有「里」

足智彩球赛编号：FB0908

皇家马德里 VS 曼城

Now643台周四凌晨4:00直播

推介：入球大细 [3.5] 大

曼城有近期状态火热的英格兰球星菲尔科顿，在近3场英超射入5球下自然成为焦点。加上蓝月近况大开大合，入得又失得，包括5:4险胜富咸。今晚欧联作客后防伤兵严重的皇家马德里，此消彼长下，今仗有望上演入球大战，入球大细3.5球「大」值得留意。

哥迪奥拿的曼城今季延续进攻足球风格，15场英超已入35球，火力冠绝群雄。艾宁夏兰特以15球领跑射手榜，科顿亦有6球进帐，攻击点多令对手防不胜防。近期比赛包括5:4击败富咸、3:2力克列斯联及3:0胜新特兰，显示球队破门能力惊人。然而防线隐忧仍存，15场失16球，其中近3战失6球，上轮欧联更0:2不敌利华古逊。今场要作客面对皇马，防线恐难保持零失球。

科顿能传善射

中场科顿被誉为曼城太子，近3场英超正选合共射入5球，状态回勇。今季英超13次上阵录得6球2助攻，射门转化率颇高，并具备推进及传球能力，传球成功率逾84%，成功盘带达37次，显示其进攻组织核心地位。他灵活走位、精准射术及与队友的配合，将是皇马防线的最大威胁。

皇马防线残缺不全

主队皇马则近期表现平平，近七场仅赢两场，刚在西甲主场0:2不敌切尔达。更严重的是后防伤病潮，包括艾达米列达奥等主力缺阵，防线残缺不全。面对曼城由科顿和夏兰特领衔的锋线，防守压力极大。科顿的状态将成为比赛走向的关键，今仗极可能演变成一场入球盛宴。马高