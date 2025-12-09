Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联 | 新世代全能中场 巴塞火力全开势擒法鹰

更新时间：07:00 2025-12-09 HKT
发布时间：07:00 2025-12-09 HKT

近期火力全开的巴塞隆拿， 近3场比赛狂轰11球，今仗欧联主场喜遇后防脆弱的法兰克福，以客军近4场比赛失13球，上周六联赛被RB莱比锡6球血洗，防线错漏百出。巴塞中场新星费明卢比斯今季表现光芒四射，上仗联赛仅后备上阵，明显为今晚搏杀留力，面对法鹰残弱防线，将如入无人之境。推介让球盘两球/两球半的「主胜」。

两队近况可谓差天拱地远，巴塞隆拿踏入12月后，接连以3:1击败马德里体育会，在刚战更作客5:3赢贝迪斯，球队进攻点极多，攻力无懈可击。相反，法兰克福近3场比赛未尝一胜，防守问题尤其严重，4场比赛共失13球，作客RB莱比锡时更以0:6惨败，这对于球队士气打击甚大，近况直插谷底。

巴塞中场新星费明卢比斯有望成为今仗焦点，这位22岁的西班牙中场今季在各赛共交出10个入球和4次助攻，展示出极高效率。预期入球（xG）仅为2.37，却能攻入4球，足证其把握力超卓，费明卢比斯季内更已在欧联赛事中「戴帽」。此外，这名活动范式极广的新星的空间感极佳，极擅寻找和利用空间， 从其场上覆盖范围的热图显示他能主导中场，并频繁拉边创造宽度，是现代全能中场球员之中的代表性人物。上仗他被刻意收起，体力充沛，今仗面对士气低落、后防不稳的法兰克福，势必成为撕破对手防线的关键人物，带领巴塞隆拿取得一场大胜。

让球 [-2/-2.5] 主胜 
巴塞隆拿 5:1 法兰克福
半场：3:0
Now 639台周二凌晨4:00直播

