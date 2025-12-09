欧联 | 红军内讧恶化 国米主W乘机图利

国际米兰射手拿达路马天尼斯近期入球如麻，各项赛事已累积11个入球，今场欧联于主场迎战军心不稳的利物浦，势必成为客队心腹大患。 蓝黑军团近期3连胜攻入11球之余，后防仅失1球，霸气尽露。 反观利物浦近期战绩惨淡，更有球员与领队不和的传闻，军心涣散。面对风雨飘摇的红军，国米值得看高一线，让球平手/半球盘「主胜」信心之选。



国际米兰今季表现极为稳定，在数据上全面反映了蓝黑军团的强劲走势。国米现时在意甲高踞榜首，14战攻入多达33球，火力冠绝联赛。球队近期的状态更正值巅峰，在欧联意外败给马德里体育会后能迅速反弹，在各项赛事中取得3连胜，共轰入11球，包括刚战以4-0大胜意甲失球第2少的科木。而国米在这3场胜仗中仅失1球，更显防线固若金汤。国米的强大并非只依赖前锋，中场的哈根查汉奴古和尼高路巴列拿极具级数，而左翼卫费达历高迪马高更已创造了14次绝佳入球机会。加上国际米兰在近11场欧联以东道主身份出战，合共赢10场，攻守兼备加主场气势，成为其今仗争胜的最大本钱。

神锋拿达路效率惊人

作为国际米兰的队长和首席射手，拿达路马天尼斯今季的表现达致世界级水平，是球队当之无愧的进攻核心。这名阿根廷国脚在各项赛事中已为球队射入11球，证明了其稳定的入球能力。特别在欧联赛场，他在过去5次坐镇圣西路主场皆取得入球，欧战主场脚风之顺，足以让任何对手胆寒。数据更显示了其战术重要性，马天尼斯不仅是一名终结者，更是球队进攻的支点，其在「对手禁区内接应进攻次数」高达43次，位列意甲第一，而在「进攻三区内接应次数」亦以100次称雄，说明其极善于在危险地带寻找机会，为球队的进攻体系提供了源源不绝的威胁，其全面的技术和战术作用，使他成为左右今场比赛胜负的关键。



利物浦现时深陷混乱与危机，状态和士气均跌入谷底，近6场战仅录得1胜，共狂失11球，后防可谓错漏百出。最近2场联赛对新特兰和列斯联，红军均在领先下被逼和。更衣室问题更是雪上加霜，据英国媒体报导，首席球星穆罕默德沙拿因不满领队阿恩施洛，双方关系已恶化至冰点，内讧定必对军心造成致命打击，今仗作客实在难以看好。



星岛推介

让球 [0/-0.5]主胜

国际米兰 2:1 利物浦

半场：1:0

Now643台周三凌晨4:00直播