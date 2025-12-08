意甲｜普利锡复出 A米作客无甩「拖」

足智彩球赛编号：FB0791

拖连奴 VS AC米兰

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

矢志重夺榜首席位的AC米兰，远征抢分甚有把握。在锋线有基斯甸普利锡猛虎出柙下，有力于今晚意甲作客走势极颓的拖连奴继续奏捷，让球开出客队让半球/一球亦无有怕，「客胜」可放心捧。

意甲二哥AC米兰今季并无欧战包袱，专心联赛果然马上回复稳定，本轮前更高踞榜首，惟同市宿敌国际米兰刚周六主场4:0大炒科木，在多赛一场下以两分领先，故A米今场必以全取3分为目标，争胜决心毋庸置疑。而红黑军今季意甲6场作客获3胜3和不败，此期间只失3球属联赛并列最少，可见远征表现十分硬净。

除防守稳健，A米锋线更迎来好消息，皆因基斯甸普利锡在上场意大利杯已告复出。这位美国国脚今季脚风颇顺，与翼锋拉菲尔利亚奥在今季联赛各自攻入5球，并列球队头号射手，合共占A米今季意甲超过一半的入球。这对教练艾历基心目中的首选组合，季初因伤患轮流缺阵，但普利锡上场意大利杯的回归，意味着米兰能再次派出最具威胁的前线，尤其当利亚奥吸引防守球员注意力时，普利锡往往能把握空档完成致命一击，有这对锋线孖赛互补不足，对付近5场只得3和2负的拖连奴绰绰有余。让球开出客队让半球/一球亦不嫌多，「客胜」稳开。加利李尔